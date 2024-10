Rueda adelanta dos bajas ante México, la decisión de jugar en San Pedro Sula y lo que reveló de Yustin Arboleda

Su sentir previo al partido: “Muy contento de estar en San Pedro Sula. Esperar que esta nueva jornada que desarrollaremos sea fructífera para que se sientan bien los jugadores y socializar de nuevo a la selección en San Pedro Sula y recibir el afecto de la afición que siempre ha sido leal”.

El factor para decidirse por San Pedro Sula: “Era algo que estábamos esperando hace meses, ustedes vieron los inconvenientes que hubo con el retraso de la cancha. En la medida que la cancha fue mejorando y que se iba jugando partidos, creíamos que era una buena alternativa para la selección por lo que significa jugar acá.

El factor es futbolístico el saber que la selección es de todo Honduras y es una plaza que siempre ha sido muy leal a la selección, eso fue determinante para tomar la decisión; los jugadores querían jugar acá”.

El llamado de Yustin Arboleda: “Presión mediática no he visto por ninguna parte, es un jugador que lleva una buena parte de su carrera en Honduras, es un goleador importante. Conversé con él y mostró su interés de tener esa experiencia en la selección, aportar su talento, quizá no es su mejor momento porque viene de una lesión, pero era el momento de acercarlo y que se adapte, no había tenido la oportunidad de trabajar con él, pero en ningún momento es por presión mediática. Tiene sus méritos bien ganados por lo que ha realizado en su carrera”.

Nivel físico de Arboleda, ¿convocado ante México?: “Ojalá que lo de Yustin Arboleda sea exitoso y positivo, no es el mejor momento de él, quizá no va a jugar contra México porque viene de hacer pocos minutos, pueda que juegue, voy a ver en los entrenamientos a ver qué pasa, pero eso será a partir del 10 de noviembre cuando hagamos la convocatoria final”.