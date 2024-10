Nerlyn Membreño recuerda el primer triunfo de Honduras ante México: “Fue una cosa que pocas veces me tocó vivirla”

“Es una camisa especial. No soy mucho de guardar, pero esta logré conservarla. Se la regalé a un buen amigo que radica en Miami; hace un tiempo fuimos a visitarlo y me dijo: ‘Se la voy a devolver, la tuve casi 18 años y ahora le toca a usted cuidarla’”, dice con nostalgia y sentado en medio de esa canchita de grama natural de la Villa Olímpica de la capital.

Yo creo que sí. Nosotros teníamos como objetivo eso, tomando en cuenta que nunca lo habíamos logrado, salvo en 1991 que a mí me tocó ganarles con una Sub 21 en Toluca con un gol de Erick Gallegos. En selección mayor nunca les habíamos ganado, entonces nosotros sabíamos que ese iba a ser un partido clave. Definitivamente marcó una pauta porque después de ese partido a México le tocó venir y perdió muchas veces.

¿Hubo un momento en el que usted dijo: Este partido lo ganamos?

En el descanso. Nos fuimos 0-0, nos sacamos lo que le dije del entorno, porque hay que saber manejarlo. Al estar contra México, que era el gigante y que venía bien, gerando más que ellos durante 45 minutos, vimos realmente que habiamos sido superiores y en ese descanso las indicaciones de Ramón fue de darnos tranquilidad al decirnos: ‘Ya está, ya se dieron cuenta que el partido está porque hemos fallado tres o cuatro situaciones, y en el segundo tiempo hay que ir a rematar el partido. Ya lo controlamos, ya metimos al rival a donde queríamos’. La convicción fue esa, de que en el segundo tiempo lo íbamos a ganar y se dio.

¿Percibió que ese ambiente del Morazán le metió presión a México?

Yo creo que llega un momento que sí. Está claro que ellos históricamente no les gusta venir a este tipo de escenenarios por esos entornos. Quizás ellos creen que están en otro nivel y sufren esos entornos un poco. No les gusta el calor, la humedad, la hostilidad de la gente, el grito, con todo y que creo que son situaciones que se usan antes de un partido. Ya en el juego la historia es otra, allí tenés que competir, jugar bien y hacer que esos factores jueguen a tu favor y no en contra. Todo ese ambiente es bueno previo al partido.

¿Qué anécdotas recuerda del juego en sí?, ¿alguna bronca con un jugador mexicano?

Lo que me marcó muchísimo fue una entrada que creo que le hice a Raúl el Potro Gutiérrez, en una de las primeras acciones del partido. Hubo un salida de ellos y me tocó salir a achicar como a 10 metros del receptor de ese pase. El lateral medio controló mal y yo me le fui con todo, yo dije: pelota o me expulsa el árbitro. Me la jugué porque eran los primeros minutos y queríamos mandar un mensaje. Yo allí en los primeros minutos dije: Este es mi partido, este es nuestro y lo vamos a ganar. Agarré la pelota y con baló lo tiré afuera a la barda. En esa acción, yo dije: Este partido lo ganamos.