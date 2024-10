Yustin Arboleda será convocado a la Selección de Honduras: ¡La torre colombiana entrenará con la ‘H’ en el próximo microciclo!

El nacido en Bagadó, Chocó , nunca ha escondido el querer integrar la Selección Nacional de Honduras y ahora nacionalizado nada se le impide. “Es complejo hablar del tema de la Selección para mí porque mucha gente lo toma como si yo quisiera ofrecerme o regalarme a la Selección y no es así”, dijo en la última conferencia de prensa.

La Selección de Honduras no pierde tiempo y su técnico, el seleccionador colombiano Reinaldo Rueda ya prepara ese doble cruce de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante su similar de México .

“Yo hoy soy un hondureño más y tengo el mismo derecho que tienes tú (periodista)... No es decisión mía si voy a la Selección o no, es del cuerpo técnico que evalúa al jugador si le puede servir o no, trabajo y si existe la posibilidad voy a defender a la Selección como cualquier hondureño nacido aquí o más”, explicaba Arboleda Buenaños.

Yustin sí tiene sabido que a un sector de la prensa y afición hondureña no le hace bien ver nacionalizados en la ‘H’. “Hay gente que no está de acuerdo que naturalizados jueguen en la Selección, es algo muy personal. Estoy curtido, llevo mucho tiempo en esto y el trabajo marca la pauta”.