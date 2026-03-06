Pésimas noticias para Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026 y confirman lo inesperado: "La lesión es más grave..."

El ex delantero del Real Madrid fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penalti en el minuto 12.

El pasado martes el Al-Nassr confirmó una lesión en el tendón de la corva del delantero portugués Cristiano Ronaldo, principal estrella del equipo.

Los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación. "El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al-Nassr en su cuenta en la red social 'X'.

Sin embargo, este viernes el entrenador portugués, Jorge Jesús, fue tajante al explicar la situación del “Bicho” tras los últimos exámenes médicos.

La lesión sufrida ante Al Fayha no es una simple molestia, sino un contratiempo que requiere intervención especializada de inmediato. El estratega luso no ocultó su preocupación, pero también dio detalles sobre el plan de acción que seguirá el futbolista para volver lo antes posible.

“Después de las pruebas, vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado. Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo“, sentenció Jorge Jesus en conferencia de prensa.

Este viaje a Madrid busca que el jugador trabaje con profesionales de su total confianza para reducir los plazos de su ausencia.