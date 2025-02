El exdefensor comenzó diciendo que hay muchos jugadores jóvenes que actualmente están en el club por la misma necesidad de fichajes: “Hay una generación de jugadores también por necesidad más que por confianza”.

Gerard Piqué posteriormente opinó sobre Lamine Yamal: “¿Lamine sería Lamine si estuviera es la generación que nosotros (Iker y él) estuvimos? Mi sensación es que no estaría jugando”, una afirmación que ha sorprendido a muchos, considerando el impacto que Yamal ya tiene en el primer equipo.

Pero no todo acabó ahí, Gerard se llevó de encuentro a otros jóvenes futbolistas del club azulgrana: “¿Cubarsí estaría jugando? No lo sé. ¿Alejandro Baldé estaría jugando? No lo sé. ¿Gavi estaría jugando? No lo sé. Así que hay más jugadores por necesidad que por confianza”.

El joven futbolista ha sido una de las grandes revelaciones en la temporada, destacando tanto en la Copa del Rey como en LaLiga de España. En su último partido ante el Atlético, Yamal brilló con una asistencia espectacular y una jugada que terminó en gol de Pedri, demostrando su enorme capacidad a pesar de su corta edad.