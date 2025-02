Messi y Cristiano Ronaldo son excluidos: Piqué genera polémica al revelar su lista de jugadores favoritos en la historia

En una conversación con Adri Contreras, uno de los presidentes de la Kings League España, la liga de fútbol 7 que Piqué creó, el exfutbolista de 38 años compartió los cinco jugadores que más lo han marcado a lo largo de su vida, destacando a cuatro futbolistas que vistieron la camiseta del FC Barcelona: Hristo Stoichkov, Luis Figo, los brasileños Ronaldo y Ronaldinho, y el italiano Francesco Totti, quien jugó en la AS Roma.

Piqué explicó las razones detrás de sus elecciones, comenzando con Stoichkov: “Yo era muy fan de Hristo Stoichkov, marcó mi infancia”. Recordó la etapa de Luis Figo en el Barcelona: “Otro que era la hostia cuando estaba en Barcelona era Luis Figo, cuando se fue al Madrid rompió corazones. En el Barça era el mejor jugador”.

Sobre Francesco Totti, Gerard confesó: “Cuando me hice un poco más grande, me hizo mucha ilusión jugar con Totti; fue de las primeras camisetas por las que me hice mucha ilusión tener en un United-Roma”.

Por otro lado, mencionó a Ronaldo Nazário, destacando: “Te diría que Ronaldo, el primero, que era muy especial”. Y finalmente, sobre Ronaldinho, quien estuvo en el Barcelona cuando Piqué era un joven defensor, comentó: “El último que te diría, muy especial, es Ronaldinho. No llegué a jugar con él, porque cuando yo llegué él se fue del Barça”.