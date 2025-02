¿Cristiano el mejor de la historia? La fulminante respuesta de Ronaldo y su top-10: “La gente tiene la autoestima muy alta”

El campeón del mundo y actual presidente del Real Vallaolid no se quedó ahí y pese a elogiar a Cristiano , no estuvo de acuerdo con sus declaraciones.

“Bueno, no me gusta entrar en estas cosas, pero la gente tiene la autoestima muy alta. Yo prefiero que la gente habla así de mi rendimiento, de lo que fui y no que yo tenga que hablar de mí mismo”, comenzó diciendo ‘El Fenómeno’ en una charla con ESPN Brasil.

“Tiene una historia fantástica. Conquistó cosas maravillosas, anotó goles de todas las maneras, incluyendo un cambio de posición porque ha jugado de extremo y de delantero. Eso no es fácil. Está entre los mejores de la historia, pero el mejor no sé... No, no coincido”, sostuvo.

“Respeto su opinión, pero para mi está entre los mejores. Diría que entre los 10 mejores”, zanjó el brasileño en un debate que nunca tendrá un vencedor claro.