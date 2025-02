Messi alcanzó los 852 y así quedó la tabla de máximos goleadores de la historia que comanda Cristiano Ronaldo

Lionel Messi marcó su segundo gol de 2025 y lo hizo en la Copa de Campeones de Concacaf frente al Sporting Kansas City, curiosamente el primero del año lo marcó contra el mismo rival la semana pasada.

En la MLS no puedo estrenarse ante New York City, pero este martes no iba a dejar de aprovechar la oportunidad de seguir sumando tantos en su palmarés.