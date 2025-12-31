Modric acaba con la polémica y elige al mejor jugador de la historia entre Messi y Cristiano Ronaldo: "Es sencillo y normal"

El croata Luka Modric, centrocampista del Milan y exjugador del Real Madrid, desveló que el técnico portugués Jose Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en su etapa en el conjunto español por no perseguir, para defender, a un rival.El veterano futbolista balcánico, en una entrevista con el 'Corriere della Sera', explicó que Mourinho era el entrenador más duro y que incluso "lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto", declaró.