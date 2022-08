Mathias destapa que Pogba hizo brujería para lesionar a Mbappé: ‘‘¿Ahora lo entiendes, Kylian? Lo siento por este hermano...’’

El jugador de la Juventus asegura que esto es falso, pero que es usado a su vez por su hermano Mathias y otros amigos de la familia para extorsionarlo por una suma cercana a los 13 millones de euros.

“Te lo repito, hermano, ¡manipular no es bueno! No se trata de dinero. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huías y ahora quieres hacerte el inocente” escribió Mathias en Twitter.

“Kylian, ¿ahora lo entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son para tu bien, todo es cierto y comprobado, el marabú (brujo) se sabe. Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!”, añadió.