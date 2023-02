El bombazo que alista el PSG si sufren otra dura eliminación en la Champions League frente al Bayern Múnich

El PSG no atraviesa su mejor momento en el tramo más complicado de la temporada. Este martes sufrió ante el Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Champions League y una eliminación ante los alemanes podría representar el adiós de Christophe Galtier .

El técnico francés no dirige desde hace dos años luego de su última aventura con el Real Madrid . Ya fue vinculado al club parisino en el verano pasado, pero decidió rechazar la oferta porque sus intenciones pasaban por tomar el banquillo de la selección tras el Mundial.

La campaña del PSG está siendo convulsa y Galtier parece que no ha sido capaz de dominar el vestidor. Es por eso que los altos mandos se habrían vuelto a poner en contacto con Zinedine Zidane , según desvelan de El Chiringuito.

Sin embargo, la federación confirmó la renovación de Didier Deschamps, por lo que Zidane deberá seguir esperando para cumplir su sueño. Ante este marco, el PSG se ha vuelto a comunicar con él en caso de que el club sufra una nueva eliminación en la Champions.

Cabe recordar que RMC Sports publicó hace unas semanas que la entidad francesa llegó a preparar el comunicado oficial que iba a anunciar a ‘Zizou’ como el nuevo DT, ya que hubo un avance considerable de las negociaciones entre ambas partes. Pero el técnico francés finalmente decidió esperar a los ‘Bleus’.

La citada fuente señalaba que Zidane no ha cerrado en ningún momento la puerta para entrenar al PSG. Simplemente consideró que no era el momento adecuado para suceder a Pochettino, más si existía la posibilidad de dirigir a la selección.

En todo caso, ‘Zizou’ no está convencido de dar el sí y no quiere precipitarse a la hora de aceptar un proyecto que no termina de arrancar con toda la inversión que supone mantener al equipo.