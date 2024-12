“Es mentira lo de Salah, no vamos a ficharlo; es un jugador fantástico y sorprendente, pero nunca lo consideramos”

“Es decepcionante ver esta situación, no he hablado con el club. Es una pena que sea así, estoy decepcionado”, fueron otras de sus palabras.

Mohamed Salah ya había hecho explotar la bomba en Liverpool al declarar que no estaba seguro de seguir en el club porque no le habían ofrecido una renovación: “estoy más fuera que dentro” , dijo hace unos días.

Con este contexto, se comenzó a decir que Salah estaba siendo buscado por PSG para que sea su gran fichaje en 2025, pero el club parisino se ha pronunciado al respecto.

En una entrevista con Sky Sports, el dueño del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, expresó”: “Es mentira lo de Salah, no vamos a ficharlo. Es un jugador fantástico y sorprendente, pero, sinceramente, nunca hemos considerado a Salah. Sabemos que a cualquier club le encantaría tenerlo, pero este rumor sobre nosotros simplemente no es cierto. No estamos interesados en su pase”.

Tras el rechazo, a Salah le quedan otras opciones, como Arabia Saudita, el Al Ittihad le ofrece 170 millones de euros en salario, mucho más de los 30 que gana en Liverpool.