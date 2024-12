La jocosa confesión sobre Cristiano Ronaldo: “fue al único jugador que no le vi sus partes íntimas; en el campo era increíblemente egoísta”

El exfutbolista holandés Rafael Van der Vaart compartió varias revelaciones sobre Cristiano Ronaldo en el podcast The LineUp, de la emisora Talksport. Durante su intervención, el exjugador del Real Madrid, quien coincidió con el portugués entre 2008 y 2010, analizó la personalidad del delantero portugués y lanzó algunas críticas que han generado controversia.

Van der Vaart calificó al astro como “increíblemente egoísta” y recordó que, incluso si el equipo ganaba, Ronaldo no estaba feliz si no marcaba goles. “Si ganábamos 6-0 y él no marcaba, no estaba contento, pero si perdíamos y anotaba dos, estaba bien. Era solo la necesidad de marcar goles”, comentó el neerlandés.