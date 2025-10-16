Raphinha y la oferta millonaria para irse de Barcelona; señala quién lo convenció de quedarse: "Muchos querían que me fuera"

<b>Raphinha </b>fue sin dudas, una de las grandes figuras de la temporada 2024/25 del <b>Barcelona </b>de <b>Hansi Flick</b>. Capitán, máximo contribuyente de goles del equipo y pieza clave en el brillante rendimiento del club, que lo ganó todo a nivel local y llegó a las semifinales de la <b>Champions League</b>. Sin embargo, su historia pudo haber sido muy distinta si hace un año hubiera aceptado una tentadora propuesta. El <b>Al Hilal </b>de Arabia Saudita puso sobre la mesa una oferta de 100 millones de euros, y <b>Raphinha </b>no oculta que estuvo cerca de dar el sí. “Pensé que tal vez era el momento de irme“, reconoció en una entrevista con <i>ESPN Brasil.</i>