Raphinha y la oferta millonaria para irse de Barcelona; señala quién lo convenció de quedarse: "Muchos querían que me fuera"

Raphinha fue sin dudas, una de las grandes figuras de la temporada 2024/25 del Barcelona de Hansi Flick. Capitán, máximo contribuyente de goles del equipo y pieza clave en el brillante rendimiento del club, que lo ganó todo a nivel local y llegó a las semifinales de la Champions League. Sin embargo, su historia pudo haber sido muy distinta si hace un año hubiera aceptado una tentadora propuesta. El Al Hilal de Arabia Saudita puso sobre la mesa una oferta de 100 millones de euros, y Raphinha no oculta que estuvo cerca de dar el sí. “Pensé que tal vez era el momento de irme“, reconoció en una entrevista con ESPN Brasil.

“Llevo jugando al fútbol desde los 15 años”, explicó el brasileño. “He pasado por buenos y malos momentos en todas partes, así que llegó un momento en el que pensé que era hora de cuidar de mí mismo y de mi familia. La oferta que recibimos de Arabia Saudita me tentó, me hizo dudar mucho. Habría solucionado no solo mi vida personal, sino también la de mis padres, mi hijo... de mucha gente". En medio de esa encrucijada, una conversación marcó el destino: la charla con Hansi Flick, el nuevo entrenador blaugrana. “Obviamente, pensamos en irnos [de Barcelona]”, admitió Raphinha. “Pensé que tal vez era el momento de irme, pero luego hablamos con [Hansi Flick], primero por teléfono y luego al comienzo de la pretemporada. Él logró convencerme de que me quedara. Me alegro de que lo haya hecho”. Sin embargo, su continuidad no estuvo libre de presión. En el verano anterior, los rumores sobre la posible llegada de Nico Williams, para formar una sociedad de ensueño con Lamine Yamal, generaron incertidumbre sobre su lugar en el equipo. La operación no se concretó, pero sí dejó su huella.

“Mucha gente [quería que me fuera]”, recordó. “Es imposible nombrarlos a todos. De repente, ya no estaba haciendo lo que ellos creían que debía hacer, lo que ellos creían que tenía que hacer. Como no era el jugador que esperaban, muchos querían que me fuera, pensaban que no tenía futuro en el club". Raphinha, sin embargo, nunca perdió la confianza en sí mismo. “Yo siempre tuve la conciencia tranquila sobre lo que era capaz de ofrecer. Me entregaba al máximo. Quizás ellos querían 30 goles por temporada, pero ese no es mi estilo. No soy un delantero, soy un jugador que ayuda mucho con su compromiso, con mucha dedicación, con mucho trabajo, así es Raphinha. Siempre daré lo mejor de mí”, explicó con firmeza.