Gigante mundial deja dudas antes del Mundial 2026, a pesar de su victoria ante Ghana

Los primeros diez minutos los ghaneses estuvieron acorralados contra su propia área y Alemania tuvo no sólo la pelota sino buenas llegadas.En el minuto 4 Nick Woltemade tuvo una excelente ocasión a centro de Kai Havertz desde la derecha tras una buena combinación. En el minuto 6 un lanzamiento de falta de Florian Wirtz tocó el poste antes de salir por la línea de fondo.Después la presión de Alemania amainó un poco pero el dominio seguía y la película de este partido seguía siendo la misma.Ghana dio muestras de lo que quería hacia el minuto 25 con un conato de contragolpe tras un saque de esquina para Alemania, pero no llegó a generar verdadero peligro.Tras los primeros diez minutos Alemania afloja un poco pero sigue dominando, Ghana muy metida atrás. Especula con la posibilidad de contragolpe. En el 25 ensaya uno que termina en córner, después en el córner hay una situación peligrosa con un centro al área pequeña que controla Kimmich.Alemania seguía llevando la inciativa y metiendo balones al área. En el 33 un gol de Wirtz fue anulado por fuera de juego de Woltemade en la jugada previa.En el tiempo de prolongación, segundos antes del descanso, Havertz, de penalti, abrió el marcador. El penalti se registró cuando Adjetey cortó con la mano un remate de Angelo Stiller dentro del área que iba en dirección a la portería y fue sancionado por el árbitro central Stuart Atwell tras ser alertado por el VAR.