Mientras Neymar queda fuera, Ancelotti lo confirma: "Estará en la lista final del Mundial 2026 porque me gusta"

"Tengo la alineación bastante definida para el primer partido (del Mundial contra Marruecos) y también tengo bastante definida la lista final de convocados", confesó 'Carletto' en rueda de prensa, en la víspera del amistoso contra Croacia, en Orlando (Estados Unidos).

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, pidió "calma" tras la derrota en el amistoso contra Francia, anticipó que tiene "bastante definido" su once para el Mundial y aseguró que sabe lo que Brasil tiene que hacer para ganar el torneo.

Ante las dudas sobre el juego del equipo, el técnico italiano llamó a la "calma y la tranquilidad" porque, tanto sus auxiliares como la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), están convencidos de que están "en el camino correcto".

"Tenemos una idea bastante clara de lo que queremos hacer en la Copa del Mundo. Estamos en un buen punto y vamos a estar preparados", zanjó.

En otro momento, Ancelotti se incomodó con una pregunta que cuestionó la presencia en la convocatoria del exdefensa del Real Madrid y Manchester City Danilo, hoy suplente en el Flamengo.

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"A veces me canso de hablar de cosas que ya dije", expresó el seleccionador al comenzar su respuesta.

Acto seguido, subrayó que Danilo es un jugador "muy importante dentro y fuera del campo", y que "seguro" que estará en la lista final de 26 convocados que irán al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que empieza en junio.

"Me gusta, tiene carácter, personalidad, y puede jugar en todas las posiciones de atrás. Entre los nueve defensas, estará Danilo", aseveró.

Así fue la frase íntegra: "Es un jugador muy importante, no solo en el campo, sino también fuera de él. Sin duda estará en la lista final de 26 porque me gusta. Su carácter, su personalidad, su estilo de juego. Puede jugar en todas las posiciones defensivas. Estará entre los nueve defensores", expresó el DT italiano.