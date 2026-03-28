Infantino borra a Inglaterra y revela el país donde "se inventó el fútbol" y fue en la zona de la Concacaf

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, dijo este sábado que estar en México es algo especial porque de alguna manera en el país se inventó el fútbol, cuando los Aztecas jugaban el juego de la pelota hace 3.000 años.

"Poder estar aquí para arrancar el Mundial es especial, aquí se inventó el fútbol", dijo Infantino, al encabezar la ceremonia de inauguración de la exposición "Álbum épico", en un museo en la delegación de Iztapalapa.

El jerarca del balompié mundial y la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, celebraron el entusiasmo en el país a poco más de dos meses del inicio del Mundial, que se inaugurará en el Estadio Azteca, primero en ser escenario de tres Copas del Mundo.

"México fue sede de dos Mundiales especiales, en los que ganaron Brasil y Argentina, con Pelé y Maradona; además, aquí se jugó el partido del siglo, entre Italia y Alemania y aquí fue donde Manuel Negrete hizo su gran gol", dijo en referencia a una de las jugadas más hermosas de los Mundiales, en 1986.