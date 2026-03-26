Jamaica vs Nueva Caledonia EN VIVO: Los Reggae Boyz se juegan su carta mundialista en el repechaje intercontinental

La hora de la verdad ha llegado para Jamaica y Nueva Caledonia, que juegan su primer partido en un partido de matar o morir. Quien gane accede la final para pelear por el boleto al Mundial y quien pierda, a pensar en 2030. El partido es a las 9:00 de la noche (hora Honduras).

Nueva Caledonia ya ha alcanzado nuevas cotas al clasificarse para el Torneo clasificatorio y ahora solo dos victorias la separan de su primera clasificación para la Copa del Mundo. Les Cagous demostraron una gran garra al llegar a la final de la fase de clasificación de la OFC, y su resistencia será puesta a prueba por una selección de Jamaica que busca su segunda Copa del Mundo.

La última aparición de los Reggae Boyz en el Mundial fue en Francia 1998, y estuvieron a punto de regresar durante la fase de clasificación de la Concacaf. El entrenador interino Rudolph Speid tiene la tarea de superar esa decepción, comenzando con este partido contra Nueva Caledonia.