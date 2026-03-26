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Jamaica vs Nueva Caledonia EN VIVO: Los Reggae Boyz se juegan su carta mundialista en el repechaje intercontinental

EN DIRECTO | Jamaica y Nueva Caledonia juegan la semifinal del repechaje intercontinental

  • Jamaica vs Nueva Caledonia EN VIVO: Los Reggae Boyz se juegan su carta mundialista en el repechaje intercontinental
2026-03-26

La hora de la verdad ha llegado para Jamaica y Nueva Caledonia, que juegan su primer partido en un partido de matar o morir. Quien gane accede la final para pelear por el boleto al Mundial y quien pierda, a pensar en 2030. El partido es a las 9:00 de la noche (hora Honduras).

Nueva Caledonia ya ha alcanzado nuevas cotas al clasificarse para el Torneo clasificatorio y ahora solo dos victorias la separan de su primera clasificación para la Copa del Mundo. Les Cagous demostraron una gran garra al llegar a la final de la fase de clasificación de la OFC, y su resistencia será puesta a prueba por una selección de Jamaica que busca su segunda Copa del Mundo.

La última aparición de los Reggae Boyz en el Mundial fue en Francia 1998, y estuvieron a punto de regresar durante la fase de clasificación de la Concacaf. El entrenador interino Rudolph Speid tiene la tarea de superar esa decepción, comenzando con este partido contra Nueva Caledonia.

Rudolph Speid es el técnico interino que tiene Jamaica tras la salida del británico Steve McClaren.

Rudolph Speid es el técnico interino que tiene Jamaica tras la salida del británico Steve McClaren.

El seleccionador neocaledonio, Johann Sidaner, puede apoyarse en dos goleadores contrastados como Georges Gope-Fenepej y Joseph Athale, mientras que el recién llegado y exinternacional juvenil francés Angelo Fulgini aporta interés al centro del campo.

Speid necesitará jugadores capaces de superar a los defensores en el uno contra uno, y ahí es donde entrarán en juego futbolistas como Ronaldo Cephas y Leon Bailey. El veterano portero Andre Blake también aporta seguridad en la portería.

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"No tenemos nada que perder. Si lo logramos, será un logro increíble; si no, nadie se inmutará. Tenemos que ir a México sin presión y sin miedo, con la determinación y la convicción de que podemos hacerlo", dijo Angelo Fulgini, mediocampista de Nueva Caledonia

“Sabemos que en estos dos partidos, el rival jugará con mucha intensidad. Jugarán al contraataque y a la transición. Y para cada posición, estas son algunas de las estadísticas que guían el proceso de selección.”

El ganador del partido jugará contra la República Democrática del Congo el 31 de marzo. El ganador de esa final avanzará al Grupo K del Mundial 2026 junto con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Jamaica
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