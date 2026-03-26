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Senegal sacude a Marruecos y hace esta petición al TAS que deja la Copa Africana de cabeza: "El trofeo estará..."

Senegal espera que el TAS le devuelva en julio la Copa África que la CAF dio a Marruecos.

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    Senegal tiene clara las cosas con respecto a la Copa Africana que le quitaron.

     Kevyn Oseguera
2026-03-26

La Federación de Fútbol de Senegal espera que, en julio próximo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resuelva reconocerle el título de la Copa África que la Confederación Africana (CAF) decidió entregar a Marruecos el pasado día 17, dos meses después de que Senegal se impusiese por 1-0 en la prórroga, por el amago de retirada que hicieron los Leones del Teranga, después de que pitasen un penalti en su contra.

En una rueda de prensa en París, el equipo jurídico de la Federación de Fútbol de Senegal expuso las razones por las cuales se consideran merecedores del título, esperando que el TAS resuelva de forma rápida un proceso que se podría demorar entorno a un año.

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"Es el robo administrativo más descarado y singular de la historia de nuestro deporte", denunció Abdoulaye Fall, presidente de la Federación de Fútbol de Senegal, que aseguró que su país "no se doblega ni transige sus valores" y es por eso que dará la batalla legal para que se reconozca el triunfo de su conjunto, que físicamente está en manos de Senegal.

"La decisión del tribunal de apelación de la que les voy a hablar ni siquiera puede considerarse una verdadera resolución deportiva, de tan burda, absurda e irracional que es", dijo Seydou Diagne, uno de los abogados del equipo jurídico de la Federación de Fútbol de Senegal, que está compuesto por franceses, suizos y el español Juan de Dios Crespo-Pérez.

Diagne afirmó que la resolución de la CAF es "una violación inadmisible e intolerable de los derechos fundamentales de nuestra Federación Nacional de Fútbol", dijo, al tiempo que indicó que están investigando si habría habido una supuesta corrupción en la decisión de la Confederación Africana.

El trofeo estará el 28 de marzo en el Estadio de Francia

El próximo día 28 el trofeo de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025 estará en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, al norte de París, durante el partido entre Senegal y Perú.

"El trofeo estará ahí y las camisetas del equipo serán las que tengan incluida esa estrella de la CAN 2025", contó en declaraciones a EFE Crespo-Pérez, que aseguró no temer ninguna sanción por ello.

El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que se disputó el 18 de enero en Rabat y donde ganó por 0-1 en la prórroga.

Sin embargo, la Confederación Africana resolvió el recurso de apelación de la Federación de Fútbol de Marruecos, que argumentó que el equipo rival abandonó el partido sin la autorización del árbitro, como recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Lo que motivó la salida del campo de los jugadores de Senegal, a excepción del delantero Sadio Mané, fue un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, antes de la prórroga. Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego los senegaleses volvieron y se reanudó el encuentro, que siguió con esa falta que no se convirtió en gol.

Con motivo de la salida del campo de los senegaleses la CAF decidió cambiar el marcador 0-1 por 3-0, otorgando la victoria a Marruecos.

Abogado de Senegal dice que título es de Leones de Teranga "y hay antecedentes del TAS"

El abogado español Juan de Dios Crespo-Pérez lidera el equipo jurídico de la Federación de Fútbol de Senegal en el litigio en el que reclama la victoria en la Copa África contra Marruecos y, en declaraciones a EFE, aseguró que "el título es de Senegal y hay antecedentes del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo)" que lo pueden avalar.

Este jueves, los letrados de la selección senegalesa ofrecieron una rueda de prensa en París para defender que los Leones de Teranga son los legítimos ganadores de la Copa África de Naciones (CAN) 2025, cuya final ganaron por 0-1 el 18 de enero contra Marruecos.

Sin embargo, el pasado 17 de marzo la Confederación Africana (CAF) decidió entregar el título a Marruecos, que previamente interpuso un recurso. De este modo, el resultado del partido pasó de 0-1 a 3-0 a favor de Marruecos.

"Contamos con sólidas razones jurídicas para defender que el título pertenece a Senegal, aunque no puedo revelarlas en detalle para no dar ventaja a la estrategia de Marruecos", explicó Crespo-Pérez, abogado de derecho deportivo especializado en cuestiones internacionales.

"Nos basamos en antecedentes similares donde el TAS ya se ha pronunciado, señalando errores procedimentales y de concepto sobre cuándo termina realmente un partido. El árbitro es quien decide y, en este caso, hubo dos paradas. El árbitro decidió que el encuentro continuara y eso es fundamental para nuestra posición", añadió.

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El abogado español no quiso entrar en detalles de su estrategia para ganar la batalla legal, así como tampoco en un posible caso de corrupción que habría llevado a la CAF a revertir la decisión arbitral, como dejó entrever Seydou Diagne, otro de los letrados que defienden a la Federación de Fútbol de Senegal.

Crespo-Pérez, docente en Senegal y con una experiencia de 500 casos ante el TAS, contó que compañeros suyos en el país le pidieron ser el "capitán" que liderara la defensa de la federación senegalesa.

El recurso de apelación de la federación marroquí y que estimó la CAF argumentó que la selección de Senegal abandonó el partido sin la autorización del árbitro, una acción sancionable, como recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa África de Naciones.

El equipo senegalés se fue del terreno de juego, a excepción del delantero Sadio Mané, como protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido que, tras reanudarse el juego, no se transformó en gol.

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EFE
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Agencia EFE

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