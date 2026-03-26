Senegal sacude a Marruecos y hace esta petición al TAS que deja la Copa Africana de cabeza: "El trofeo estará..."

El abogado español Juan de Dios Crespo-Pérez lidera el equipo jurídico de la Federación de Fútbol de Senegal en el litigio en el que reclama la victoria en la Copa África contra Marruecos y, en declaraciones a EFE, aseguró que "el título es de Senegal y hay antecedentes del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo)" que lo pueden avalar.Este jueves, los letrados de la selección senegalesa ofrecieron una rueda de prensa en París para defender que los Leones de Teranga son los legítimos ganadores de la Copa África de Naciones (CAN) 2025, cuya final ganaron por 0-1 el 18 de enero contra Marruecos.Sin embargo, el pasado 17 de marzo la Confederación Africana (CAF) decidió entregar el título a Marruecos, que previamente interpuso un recurso. De este modo, el resultado del partido pasó de 0-1 a 3-0 a favor de Marruecos."Contamos con sólidas razones jurídicas para defender que el título pertenece a Senegal, aunque no puedo revelarlas en detalle para no dar ventaja a la estrategia de Marruecos", explicó Crespo-Pérez, abogado de derecho deportivo especializado en cuestiones internacionales."Nos basamos en antecedentes similares donde el TAS ya se ha pronunciado, señalando errores procedimentales y de concepto sobre cuándo termina realmente un partido. El árbitro es quien decide y, en este caso, hubo dos paradas. El árbitro decidió que el encuentro continuara y eso es fundamental para nuestra posición", añadió.