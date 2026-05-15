  1. Mundial 2026

Crack toca fondo, se opera y es baja para el Mundial 2026: "He intentado todo"

Matthijs de Ligt ha tocado fondo y decidió pasar por el quirofano, por lo que no podrá jugar la Copa del Mundo 2026.

Crack toca fondo, se opera y es baja para el Mundial 2026: He intentado todo

Una de las máximas figuras de Países Bajos decidió pasar por el quirófano por lo que no estará en la Copa del Mundo 2026.
15 de mayo de 2026 a las 13:25

El holandés Matthijs De Ligt, defensa del Manchester United, ha sido operado de una lesión en la espalda y se perderá el Mundial 2026 que comienza el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El central empezó muy bien la temporada y llegó a ser elegido el mejor futbolista del equipo en noviembre, pero ese mismo mes sufrió una lesión en la espalda que no le ha permitido volver a los terrenos de juego.

Mundial 2026: decide traicionar a España y es convocado oficialmente por Bélgica

El jugador, que ha sido operado ya, comenzará ahora su rehabilitación con el objetivo de poder volver a incorporarse al United en los primeros compases de la próxima temporada.

"Desde noviembre lo he intentado todo, poniéndome al límite en cada sesión y explorando cada opción para poder volver a hacer lo que amo, jugar al fútbol. Estoy muy agradecido a todo el mundo que me ha apoyado en este momento tan difícil de mi carrera. Sigo con la misma determinación que siempre de representar al United y poder jugar lo antes posible", dijo De Ligt.

United 2026: lloró al ser convocado a su quinto mundial a sus 39 años de edad

De Ligt es la segunda baja de importancia para la selección de Ronald Koeman después de que Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, también se tenga que perder la Copa del Mundo por un problema en la rodilla.

Unime ahora al canal
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias