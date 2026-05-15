Explota contra DT por no ir al Mundial 2026: "Nunca me cag*, no sabes un carajo"

El delantero Roger Martínez cargó el jueves contra el técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, luego de quedar fuera de la prelista para el Mundial de 2026, al publicar un mensaje en el que cuestionó la decisión del entrenador de no llamarlo y defendió su rendimiento goleador en el fútbol saudí.

Martínez aseguró en una historia de Instagram ser "el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol", con "23 goles en 30 partidos", y afirmó que compite en "una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo".