  1. Mundial 2026

Explota contra DT por no ir al Mundial 2026: "Nunca me cag*, no sabes un carajo"

El jugador colombiano critica a Lorenzo por excluirlo de la prelista del Mundial

Explota contra DT por no ir al Mundial 2026: Nunca me cag*, no sabes un carajo

El colombiano critica a Lorenzo por excluirlo de la prelista del Mundial

 Johan Raudales
15 de mayo de 2026 a las 10:31

El delantero Roger Martínez cargó el jueves contra el técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, luego de quedar fuera de la prelista para el Mundial de 2026, al publicar un mensaje en el que cuestionó la decisión del entrenador de no llamarlo y defendió su rendimiento goleador en el fútbol saudí.

Martínez aseguró en una historia de Instagram ser "el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol", con "23 goles en 30 partidos", y afirmó que compite en "una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo".

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El mensaje tomó un tono más duro al final, cuando escribió: "Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué (...) pero no sabes un carajo", acompañado de emoticones interpretados en redes como referencias a "rosca" o favoritismos dentro de la selección.

La reacción del jugador se produce después de que este jueves Lorenzo hiciera pública una lista provisional de convocados de la que saldrán los 26 futbolistas definitivos para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Martínez, de 31 años, no hace parte del grupo habitual de Lorenzo desde 2024 y su ausencia llamó la atención debido a su presente goleador en el Al-Taawon FC de Arabia Saudí.

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El atacante había sido utilizado en diferentes posiciones ofensivas durante anteriores procesos con la selección.

Néstor Lorenzo dirige a Colombia desde 2022 y llevó al equipo al subcampeonato de la Copa América 2024, además de clasificarlo al Mundial de 2026

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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