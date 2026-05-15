United 2026: lloró al ser convocado a su quinto mundial a sus 39 años de edad

Haije Moriyasu, técnico de la selección de Japón, ha anunciado este viernes la lista de 26 jugadores con los que contará para el Mundial 2026, entre los que sobresale Yuto Nagatomo, que jugará su quinta cita universal, así como la ausencia de Kaoru Mitoma y Takumi Minamino.

"Solo pude seleccionar a 26 jugadores, pero lamento no haber podido incluir a muchos más. Sin embargo, los elegí basándome en su labor anterior y en conversaciones con el cuerpo técnico, convencido de que este es nuestro mejor equipo en este momento. Creo que he elegido a los 26 mejores jugadores para que Japón pueda triunfar a nivel mundial", afirmó Moriyasu.