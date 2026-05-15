  1. Mundial 2026

España lo lamenta: confirman lesión en su izquierda y no jugará el Mundial 2026

El jugador de España sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda y se pierde el Mundial 2026

España lo lamenta: confirman lesión en su izquierda y no jugará el Mundial 2026

El jugador de España sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda y se pierde el Mundial 2026

 Johan Raudales
15 de mayo de 2026 a las 11:13

Ander Barrenetxea, jugador de la Real Sociedad de San Sebastián, equipo de la Primera división del fútbol español, sufre una lesión en el aductor largo de su pierna izquierda, y muy probablemente no vuelva a jugar esta temporada a expensas de una hipotética convocatoria para el Mundial.

El club ha informado este viernes de que el extremo donostiarra, quien pidió el cambio el jueves en Montilivi, sufre una lesión, por lo que su participación en esta temporada ha podido llegar a su final. Además, al estar en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial, también es duda para la gran cita en la que nadie se puede perder.

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Barrenetxea ha marcado cuatro tantos y ha repartido cinco asistencias en este curso, y en marzo tuvo la recompensa de ser citado por el seleccionador español para los últimos amistosos previos a la cita mundialista del próximo mes.

Por ello, y sumado a las lesiones de Victor Muñoz y Nico Williams, Barrene es uno de los nombres que baraja Luis de la Fuente, aunque habrá que ver cómo evoluciona de la lesión.

Ander Barrenetxea sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda

Ander Barrenetxea sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda

 (Johan Raudales)

El canterano del equipo vasco estaba siendo uno de los mejores jugadores de la Real en este último tramo de la temporada, e incluso marcó en la final de la Copa del Rey a los 14 segundos de partido lo que le supuso recibir un certificado de Guinness World Records.

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Muy a su pesar, va a tener que echar el freno en los últimos dos compromisos que tiene su equipo, eso sí, sin nada en juego. Todavía está a tiempo de llegar al Mundial, ya que como indica el comunicado de la Real, "la vuelta a su actividad habitual dependerá de las características de la lesión y de la evolución del cuadro clínico".

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Agencia EFE
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