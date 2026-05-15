España lo lamenta: confirman lesión en su izquierda y no jugará el Mundial 2026

Ander Barrenetxea, jugador de la Real Sociedad de San Sebastián, equipo de la Primera división del fútbol español, sufre una lesión en el aductor largo de su pierna izquierda, y muy probablemente no vuelva a jugar esta temporada a expensas de una hipotética convocatoria para el Mundial. El club ha informado este viernes de que el extremo donostiarra, quien pidió el cambio el jueves en Montilivi, sufre una lesión, por lo que su participación en esta temporada ha podido llegar a su final. Además, al estar en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial, también es duda para la gran cita en la que nadie se puede perder.

Barrenetxea ha marcado cuatro tantos y ha repartido cinco asistencias en este curso, y en marzo tuvo la recompensa de ser citado por el seleccionador español para los últimos amistosos previos a la cita mundialista del próximo mes. Por ello, y sumado a las lesiones de Victor Muñoz y Nico Williams, Barrene es uno de los nombres que baraja Luis de la Fuente, aunque habrá que ver cómo evoluciona de la lesión.

El canterano del equipo vasco estaba siendo uno de los mejores jugadores de la Real en este último tramo de la temporada, e incluso marcó en la final de la Copa del Rey a los 14 segundos de partido lo que le supuso recibir un certificado de Guinness World Records. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE