¡Alerta en el Bernabéu! Ancelotti detalla el estado de Vinicius, clave para el Real Madrid en la recta final de temporada

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, adelantó este lunes que Vinícius Júnior está "bien" de salud y jugará el amistoso de este martes contra Croacia en Estados Unidos, tras haber dado el susto por unas molestias musculares.

"Vini tuvo un poco de cansancio, entrenó por separado un día, pero él y Marquinhos están bien y mañana pueden jugar y van a jugar", señaló el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido preparatorio para el Mundial 2026 ante los balcánicos, en Orlando.

Vinícius Júnior se ausentó del entrenamiento del sábado por unas molestias que sintió al finalizar el encuentro del pasado jueves contra Francia, en el que el conjunto de Didier Deschamps se impuso por 2-1 al combinado 'verdeamarelo'.

El extremo del Real Madrid jugó los 90 minutos contra los subcampeones del mundo. Con todo, los exámenes médicos a los que se sometió descartaron cualquier tipo de lesión.

Así, Vini Júnior volvió a entrenarse sin problemas con el resto de sus compañeros el domingo.