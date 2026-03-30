¡Alerta en el Bernabéu! Ancelotti detalla el estado de Vinicius, clave para el Real Madrid en la recta final de temporada

'Carletto' también se refirió al atacante de São Gonçalo como uno de los mejores del mundo en la actualidad y se mostró convencido de que él y Raphinha, del Barcelona, serán de los mejores en la Copa del Mundo, que comienza en junio."Vamos a hacer todo lo posible para que exhiban toda la calidad que están mostrando ahora en sus clubes. Harán un buen mundial porque la personalidad de ambos es muy buena", aseguró Ancelotti.El exentrenador del <b>Real Madrid </b>y <b>Bayern Múnich</b> también dio por recuperado a <b>Marquinhos</b>, central de<b> París Saint-Germain</b> (PSG) -equipo al que, entre otros, también dirigió-, quien se perdió el duelo contra los franceses por unas "pequeñas" molestias físicas y que en los últimos días se ejercitó con normalidad.Contra <b>Croacia</b> será el décimo partido de Ancelotti como seleccionador de <b>Brasil</b>, cargo que asumió en mayo pasado. Desde entonces, la Canarinha ha sumado cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.