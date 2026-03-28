Tragedia en el México vs Portugal: Aficionado murió previo al arranque del juego amistoso en el Azteca

La fiesta que se supone sería el partido entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy/mexico-portugal-en-vivo-sede-estadio-posibles-alineaciones-donde-verlo-por-tv-MA29921872" target="_blank">México y Portugal</a></b> se convirtió en una tragedia. Se reportó que un aficionado cayó desde el Palco 52, según reportes.Un hombre de 27 años de edad, que acudió a ver el partido entre las selecciones de México y Portugal, en el estadio Azteca, murió la tarde de este sábado 28 de marzo <b>al interior del Coloso de Santa Úrsula.</b>