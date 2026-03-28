Tragedia en el México vs Portugal: Aficionado murió previo al arranque del juego amistoso en el Azteca

Un hombre de 27 años de edad, que acudió a ver el partido entre las selecciones de México y Portugal, en el estadio Azteca, murió la tarde de este sábado 28 de marzo al interior del Coloso de Santa Úrsula.

La fiesta que se supone sería el partido entre México y Portugal se convirtió en una tragedia. Se reportó que un aficionado cayó desde el Palco 52, según reportes.

En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que todo ocurrió en la zona de palcos del ahora Estadio Ciudad de México, o estadio Azteca, cuando un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja.

El hombre fue atendido por personal médico del recinto deportivo, pero desafortunadamente perdió la vida.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, informó la SSC a través de una tarjeta informativa.