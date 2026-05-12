Mundial 2026: Francia no lo convocó y decide jugar con esta selección africana

<b>Bonny </b>realizó prácticamente todo su proceso formativo con <b>Francia</b>, pasando por las selecciones Sub-19, Sub-20 y Sub-21. Sin embargo, finalmente optó por cambiar de federación y aceptar el llamado de <b>Costa de Marfil </b>para disputar el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy/ancelotti-reacciona-al-regreso-de-neymar-y-el-que-regresa-a-brasil-tras-4-anos-de-ausencia-EB30576417" target="_blank">Mundial 2026</a></b>.La presencia del delantero genera mucha expectativa dentro del equipo africano, que busca convertirse en una de las sorpresas del torneo. <b>Costa de Marfil </b>se ubica en el grupo E con <b>Ecuador</b>, <b>Alemania </b>y <b>Curazao</b>.Precisamente, el debut de los marfileños será ante la selección ecuatoriana en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la fase de grupos. El encuentro está programado para el domingo 14 de junio de 2026 a las 5:00 de la tarde, hora de Honduras.