Mundial 2026

Mundial 2026: Francia no lo convocó y decide jugar con esta selección africana

El jugador del Inter de Milán no tuvo espacio en Francia y decide aceptar el llamado de una selección africana para el Mundial 2026.

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    El próximo 11 de junio comienza a disputarse la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
2026-05-12

La Selección de Costa de Marfil sumó un refuerzo de lujo de cara al Mundial 2026. Este lunes 11 de mayo se confirmó que Ange-Yoan Bonny, delantero del Inter de Milán, defenderá los colores del combinado africano en la próxima Copa del Mundo.

El atacante, que en los últimos años formó parte de las categorías menores de Francia, tomó la decisión de representar al país de sus raíces luego de no encontrar espacio dentro del proyecto de la selección francesa absoluta.

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Bonny realizó prácticamente todo su proceso formativo con Francia, pasando por las selecciones Sub-19, Sub-20 y Sub-21. Sin embargo, finalmente optó por cambiar de federación y aceptar el llamado de Costa de Marfil para disputar el Mundial 2026.

La presencia del delantero genera mucha expectativa dentro del equipo africano, que busca convertirse en una de las sorpresas del torneo. Costa de Marfil se ubica en el grupo E con Ecuador, Alemania y Curazao.

Precisamente, el debut de los marfileños será ante la selección ecuatoriana en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la fase de grupos. El encuentro está programado para el domingo 14 de junio de 2026 a las 5:00 de la tarde, hora de Honduras.

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Aunque Alemania parte como favorita del grupo, Costa de Marfil intentará competir por uno de los boletos a la siguiente ronda y en caso de no lograrlo, pelear por convertirse en uno de los mejores terceros clasificados del torneo más importante a nivel de selecciones.

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Redacción web
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