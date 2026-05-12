Mundial 2026: Francia no lo convocó y decide jugar con esta selección africana

La Selección de Costa de Marfil sumó un refuerzo de lujo de cara al Mundial 2026. Este lunes 11 de mayo se confirmó que Ange-Yoan Bonny, delantero del Inter de Milán, defenderá los colores del combinado africano en la próxima Copa del Mundo. El atacante, que en los últimos años formó parte de las categorías menores de Francia, tomó la decisión de representar al país de sus raíces luego de no encontrar espacio dentro del proyecto de la selección francesa absoluta.

Bonny realizó prácticamente todo su proceso formativo con Francia, pasando por las selecciones Sub-19, Sub-20 y Sub-21. Sin embargo, finalmente optó por cambiar de federación y aceptar el llamado de Costa de Marfil para disputar el Mundial 2026. La presencia del delantero genera mucha expectativa dentro del equipo africano, que busca convertirse en una de las sorpresas del torneo. Costa de Marfil se ubica en el grupo E con Ecuador, Alemania y Curazao. Precisamente, el debut de los marfileños será ante la selección ecuatoriana en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la fase de grupos. El encuentro está programado para el domingo 14 de junio de 2026 a las 5:00 de la tarde, hora de Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE