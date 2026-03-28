La Selección de Perú es derrotada en el debut de Mano Menezes por potencia africana: ¡se viene Honduras!

Senegal, encuadrada en el grupo I junto a <b>Francia</b>, <b>Noruega</b> y el ganador del partido de repesca entre <b>Irak </b>y <b>Bolivia</b>, salió más templada en el segundo periodo y puso tierra de por medio gracias a un gol de Sarr, tras una mala coordinación defensiva de <b>Perú</b>.La selección sudamericana no le dio la espalda al partido, aunque no pudo aprovechar la relajación de 'los Leones de Teranga'. <b>Joao Grimaldo</b> estuvo cerca de acortar, pero su centro chut no conectó.En el último tercio del encuentro, el técnico brasileño realizó varios cambios e hizo debutar al delantero <b>Adrián Quiroz</b>, de 26 años. Precisamente el debutante Quiroz estuvo cerca de anotar el primer gol de la era Menezes. Sin embargo, su colocado disparo se estrelló en la cruceta.El próximo reto de la bicolor será en la vecina España, donde se medirá, en otro amistoso el martes 31 de marzo, a la selección de Honduras, en el madrileño Estadio Municipal de Butarque, en Leganés.<b>- Ficha técnica:</b><b>2 - Senegal: </b>Mory Diaw; Niakhate, Mamadou Sarr, Jakobs, Diatta; Idrissa Gueye, Pape Gueye (Habib Diarra, min.70), Camara (Pape Sarr, min.80), Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye, min.80); Ibrahim Mbaye (Boulaye Dia, min.70) y Nicolas Jackson (Assane Diao, min.70).Seleccionador: Pape Thiaw.<b>0 - Perú: </b>Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo (Fabio Gruber, min.85), Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega (Jesús Castillo, min.85), Yoshimar Yotún (Jesús Pretell, min.58), Jairo Vélez (Jairo Concha, min.58), André Carrillo (Adrián Ugarriza, min.69); Kenji Cabrera (Joao Grimaldo, min.58) y Álex Valera (Adrián Quiroz, min.69).Seleccionador: Mano Menezes.Goles: 1-0: Nicolas Jackson, M.41; 2-0: Ismaila Sarr, M.54El árbitro Jérémie Pignard (FRA) amonestó a Marcos López por Perú y a Mamadou Sarr por Senegal.Incidencias: amistoso celebrado en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, en las afueras de París, ante cerca de 80.000 espectadores, la inmensa mayoría senegaleses, aunque hubo unas decenas de hinchas peruanos que animaron todo el partido.