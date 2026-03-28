La Selección de Perú es derrotada en el debut de Mano Menezes por potencia africana: ¡se viene Honduras!

En el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador, Perú cayó 2-0 este sábado ante Senegal, que celebró por todo lo alto Copa de África de 2026 en el estadio de Francia ante 70.000 hinchas, a pesar de la revocación del trofeo y las advertencias jurídicas de Marruecos por conmemorarlo. En un amistoso disputado en Saint-Denis, en las afueras de París, el delantero del Bayern Múnich Nicolas Jackson, a pase de Ibrahim Mbaye (PSG), adelantó a 'los Leones de Teranga' en el 41. En el 54, Ismaila Sarr, del Crystal Palace, agrandó el marcador. El de este sábado fue un partido atípico. Sucede poco después de que, en una inédita decisión, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) retirase el título de campeón a Senegal y se lo diese a Marruecos, debido a las irregularidades de la final del pasado enero, cuando los 'Leones de Teranga' se marcharon momentáneamente del terreno de juego en protesta por un penalti.

Y el encuentro también tuvo la particularidad de ser el primer test para la nueva selección peruana de Menezes, quien el pasado enero tomó las riendas del combinado para enderezar su rumbo tras no lograr clasificarse al Mundial de este junio en Estados Unidos, México y Canadá, a pesar del aumento del cupo de países de la Conmebol. El antiguo seleccionador de Brasil operó una pequeña revolución dejando fuera a Paolo Guerrero, Christian Cueva, Edison Flores y Luis Advíncula, mientras daba entrada en la convocatoria a Adrián Quiroz (Los Chankas), Matías Zegarra (Melgar) y Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El técnico gaúcho solo mantuvo en su lista a cuatro supervivientes del mundial de 2018: Miguel Araujo (Sporting Cristal), el centrocampista Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y el extremo André Carrillo (Corinthians). En el icónico Estadio de Francia (sede del combinado nacional), Menezes buscó, ante todo, la solidez defensiva ante una selección africana en el papel superior, pero imprecisa y nerviosa ante su público -Francia tiene una gran diáspora senegalesa- y que no disponía de su estrella, Sadio Mané, por lesión. Los andinos tuvieron, de hecho, la mejor ocasión del primer tiempo, tras un robo de balón de Erick Noriega en el balcón del área, pero su remate se marchó fuera. Perú intentaba apretar a la salida del balón de los campeones africanos oficiosos, quienes seguían precipitados tanto en el juego corrido como en el balón parado. El sopor terminó al filo del descanso cuando el talentoso Mbaye desbordó por la derecha y sirvió al corazón del área, donde Nico Jackson no perdonó.