Guatemala recibe tremenda paliza ante una de las selecciones top de África para el Mundial 2026

La presión alta y la rápida circulación del balón provocaron errores constantes en la salida rival, mismos que terminaron convirtiéndose en ocasiones claras de gol.El primer tanto llegó temprano, marcando el rumbo de un partido que pronto se tornó cuesta arriba para Guatemala. Amine Gouiri al minuto 19 anotó. Luego siguieron las anotaciones de <b>Riyad Mahrez </b>al minuto 31 de penal y luego Achref Abada al 45+1, para un 3-0 al finalizar la primera parte. Argelia no bajó la intensidad en la parte complementaria y amplió la ventaja, aprovechando los espacios y la fragilidad defensiva de su rival. Houssem Aouar (47) puso el cuarto en el juego y Amine Gouiri se volvió a hacer presente en el marcador al 60. Fares Ghedjemis (76) y Nadhir Benbouali (82) cerraron todo.