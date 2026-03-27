Mundial 2026

Guatemala recibe tremenda paliza ante una de las selecciones top de África para el Mundial 2026

Los de Luis Alfredo Tena la pasaron mal en el juego desarrollado en Italia.

2026-03-27

La selección de Argelia no tuvo piedad y firmó una contundente goleada 7-0 sobre Guatemala en un amistoso internacional disputado en el estadio Luigi Ferraris, dejando serias dudas en el conjunto centroamericano de cara a sus próximos compromisos.

Desde el pitazo inicial, Argelia impuso condiciones con un juego dinámico, técnico y profundamente efectivo. El dominio africano fue evidente en todas las líneas, desbordando constantemente a una selección guatemalteca que nunca logró asentarse en el terreno de juego.

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La presión alta y la rápida circulación del balón provocaron errores constantes en la salida rival, mismos que terminaron convirtiéndose en ocasiones claras de gol.

El primer tanto llegó temprano, marcando el rumbo de un partido que pronto se tornó cuesta arriba para Guatemala. Amine Gouiri al minuto 19 anotó. Luego siguieron las anotaciones de Riyad Mahrez al minuto 31 de penal y luego Achref Abada al 45+1, para un 3-0 al finalizar la primera parte.

Argelia no bajó la intensidad en la parte complementaria y amplió la ventaja, aprovechando los espacios y la fragilidad defensiva de su rival. Houssem Aouar (47) puso el cuarto en el juego y Amine Gouiri se volvió a hacer presente en el marcador al 60. Fares Ghedjemis (76) y Nadhir Benbouali (82) cerraron todo.

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Guatemala, por su parte, mostró una versión muy distante de lo esperado en la eliminatoria de Concacaf. Sin ideas en ataque y con múltiples desajustes en defensa, el equipo lució superado tanto en lo físico como en lo futbolístico.

Este resultado deja una señal de alerta para el combinado chapín liderado por el mexicano Luis Alfredo Tena, que deberá corregir rápidamente si pretende competir con mayor solidez en el plano internacional.

En contraste, Argelia refuerza su candidatura como un equipo competitivo de África para el Mundial 2026, con argumentos suficientes para plantarse con autoridad ante rivales de distintas confederaciones. Se medirá a Argentina, Jordania y Austria en el grupo J.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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