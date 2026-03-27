Guatemala recibe tremenda paliza ante una de las selecciones top de África para el Mundial 2026

La selección de Argelia no tuvo piedad y firmó una contundente goleada 7-0 sobre Guatemala en un amistoso internacional disputado en el estadio Luigi Ferraris, dejando serias dudas en el conjunto centroamericano de cara a sus próximos compromisos. Desde el pitazo inicial, Argelia impuso condiciones con un juego dinámico, técnico y profundamente efectivo. El dominio africano fue evidente en todas las líneas, desbordando constantemente a una selección guatemalteca que nunca logró asentarse en el terreno de juego.

La presión alta y la rápida circulación del balón provocaron errores constantes en la salida rival, mismos que terminaron convirtiéndose en ocasiones claras de gol. El primer tanto llegó temprano, marcando el rumbo de un partido que pronto se tornó cuesta arriba para Guatemala. Amine Gouiri al minuto 19 anotó. Luego siguieron las anotaciones de Riyad Mahrez al minuto 31 de penal y luego Achref Abada al 45+1, para un 3-0 al finalizar la primera parte. Argelia no bajó la intensidad en la parte complementaria y amplió la ventaja, aprovechando los espacios y la fragilidad defensiva de su rival. Houssem Aouar (47) puso el cuarto en el juego y Amine Gouiri se volvió a hacer presente en el marcador al 60. Fares Ghedjemis (76) y Nadhir Benbouali (82) cerraron todo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE