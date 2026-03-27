Irán envía el mensaje más desgarrador a USA y Donald Trump: no confirma que estará en el Mundial 2026

La selección de Irán, clasificada para el Mundial 2026 pero en una difícil situación por el conflicto bélico en el que está inmerso el país, perdió este viernes ante la de Nigeria (1-2) en partido amistoso disputado en el estadio Corendon Airlines Park de Antalya (Turquía). Moses Simon, extremo del París FC, con un disparo raso a los seis minutos, adelantó a las Super-Águilas, que ampliaron la ventaja por medio del delantero del Sevilla Akor Adams, que batió al guardameta del Team Melli Alireza Beiranvand tras recibir un balón en profundidad.



Una de las grandes figuras del conjunto iraní, Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, acortó distancias al aprovechar un rechace dentro del área pequeña, pero la reacción del conjunto asiático no tuvo más recompensa en el marcador. Un nuevo tropiezo para Irán en su tortuoso camino hacia el Mundial, que quedó también expuesto en los anteriores partidos, en los que perdió por 2-1 ante Rusia y empató sin goles ante Cabo Verde y Uzbekistán, mientras que para Nigeria, tercera en la última Copa de África, es otro resultado positivo pese a quedarse fuera de la cita universal y, como en este caso, jugar sin una de sus principales bazas, el delantero Victor Osimhen, aunque sí contó con el atlético Ademola Lookman. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Antes del amistoso contra Nigeria, la selección de Irán entró al estadio y posó para una foto con mochilas escolares en honor a los niños de la escuela primaria Shajare Tayebé de Minab, asesinados por el ataque estadounidense del 28 de febrero.





El presidente Trump había dicho anteriormente que Irán sería bienvenido en Estados Unidos para el torneo de futbol, pero luego sugirió que su seguridad podría estar en riesgo. "La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", publicó Trump en Truth Social. "¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP". Irán respondió con un comunicado que decía: "La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no ningún país en particular. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, estuvo entre los primeros equipos en clasificarse para este gran torneo".