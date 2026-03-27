Irán envía el mensaje más desgarrador a USA y Donald Trump: no confirma que estará en el Mundial 2026

La selección de Irán, clasificada para el Mundial 2026 pero en una difícil situación por el conflicto bélico en el que está inmerso el país, perdió este viernes ante la de Nigeria (1-2) en partido amistoso disputado en el estadio Corendon Airlines Park de Antalya (Turquía).Moses Simon, extremo del París FC, con un disparo raso a los seis minutos, adelantó a las Super-Águilas, que ampliaron la ventaja por medio del delantero del Sevilla Akor Adams, que batió al guardameta del Team Melli Alireza Beiranvand tras recibir un balón en profundidad.