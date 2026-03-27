Mundial 2026

Irán envía el mensaje más desgarrador a USA y Donald Trump: no confirma que estará en el Mundial 2026

Futbolistas iraníes envían un mensaje a Trump en una desgarradora protesta durante el himno nacional.

  • Irán envía el mensaje más desgarrador a USA y Donald Trump: no confirma que estará en el Mundial 2026

    Los jugadores de Irán protestaron ante Donald Trump...

     Kevyn Oseguera
2026-03-27

La selección de Irán, clasificada para el Mundial 2026 pero en una difícil situación por el conflicto bélico en el que está inmerso el país, perdió este viernes ante la de Nigeria (1-2) en partido amistoso disputado en el estadio Corendon Airlines Park de Antalya (Turquía).

Moses Simon, extremo del París FC, con un disparo raso a los seis minutos, adelantó a las Super-Águilas, que ampliaron la ventaja por medio del delantero del Sevilla Akor Adams, que batió al guardameta del Team Melli Alireza Beiranvand tras recibir un balón en profundidad.

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Una de las grandes figuras del conjunto iraní, Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, acortó distancias al aprovechar un rechace dentro del área pequeña, pero la reacción del conjunto asiático no tuvo más recompensa en el marcador.

Un nuevo tropiezo para Irán en su tortuoso camino hacia el Mundial, que quedó también expuesto en los anteriores partidos, en los que perdió por 2-1 ante Rusia y empató sin goles ante Cabo Verde y Uzbekistán, mientras que para Nigeria, tercera en la última Copa de África, es otro resultado positivo pese a quedarse fuera de la cita universal y, como en este caso, jugar sin una de sus principales bazas, el delantero Victor Osimhen, aunque sí contó con el atlético Ademola Lookman.

Antes del amistoso contra Nigeria, la selección de Irán entró al estadio y posó para una foto con mochilas escolares en honor a los niños de la escuela primaria Shajare Tayebé de Minab, asesinados por el ataque estadounidense del 28 de febrero.


El presidente Trump había dicho anteriormente que Irán sería bienvenido en Estados Unidos para el torneo de futbol, pero luego sugirió que su seguridad podría estar en riesgo. "La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", publicó Trump en Truth Social.

"¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP".

Irán respondió con un comunicado que decía: "La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no ningún país en particular. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, estuvo entre los primeros equipos en clasificarse para este gran torneo".

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