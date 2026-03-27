Barcelona estalla: Luis de la Fuente propina el peor golpe a este culé y agita la Selección de España

Joan García, guardameta del Barcelona, es el descarte de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, para el partido amistoso que jugará esta noche ante Serbia en el estadio La Cerámica de Villarreal (Castellón).

La presencia del portero azulgrana, que está cuajando una magnífica temporada en el cuadro de Hansi Flick, era una de las principales novedades en la relación de convocados por el técnico riojano para esta 'ventana' de partidos internacionales de marzo. De hecho, había entrado en la lista junto a otros tres guardametas, los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.