Mbappé baja de la nube a Vinicius: Francia impone su ley y castiga a la Brasil de Ancelotti

A los 32 minutos, <b>Francia abrió el marcador con un gol de Kylian Mbappé</b>, quien definió con precisión tras un pase en profundidad de Ousmane Dembélé. La acción llegó luego de un contraataque veloz, dejando a la defensa brasileña mal posicionada. Este tanto puso a Brasil en desventaja y generó varias oportunidades de respuesta durante la primera mitad.Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron intensidad defensiva y ofensiva. Brasil tuvo acercamientos con remates de <b>Casemiro, Gabriel Martinelli y Raphinha</b>, mientras que Francia generó peligro con Hugo Ekitiké y Michael Olise.Se destacaron las faltas estratégicas y varias tarjetas amarillas, incluyendo a Casemiro, Léo Pereira e Ibrahima Konaté, mostrando la competitividad del encuentro.