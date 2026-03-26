Mundial 2026

Mbappé baja de la nube a Vinicius: Francia impone su ley y castiga a la Brasil de Ancelotti

En el Gillette Stadium de Massachusetts, USA, se disputó el juego amistoso.

2026-03-26

El amistoso internacional entre Brasil y Francia comenzó con intensidad desde el primer minuto en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos. Los galos lo ganaron por 2-1 en el amistoso rumbo al Mundial 2026.

Ambos equipos buscaron imponer su ritmo, con Brasil intentando controlar la posesión y Francia apostando por contragolpes rápidos liderados por Kylian Mbappé y Michael Olise. Los primeros acercamientos incluyeron tiros de Raphinha y Vinícius Júnior que fueron bien contenidos por la defensa francesa.

A los 32 minutos, Francia abrió el marcador con un gol de Kylian Mbappé, quien definió con precisión tras un pase en profundidad de Ousmane Dembélé. La acción llegó luego de un contraataque veloz, dejando a la defensa brasileña mal posicionada. Este tanto puso a Brasil en desventaja y generó varias oportunidades de respuesta durante la primera mitad.

Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron intensidad defensiva y ofensiva. Brasil tuvo acercamientos con remates de Casemiro, Gabriel Martinelli y Raphinha, mientras que Francia generó peligro con Hugo Ekitiké y Michael Olise.

Se destacaron las faltas estratégicas y varias tarjetas amarillas, incluyendo a Casemiro, Léo Pereira e Ibrahima Konaté, mostrando la competitividad del encuentro.

En la segunda mitad, ambos técnicos realizaron cambios para refrescar sus equipos. Brasil incorporó a Luiz Henrique, Danilo, Igor Thiago y João Pedro, mientras que Francia incluyó a Marcus Thuram, Désiré Doué, Pierre Kalulu, Maghnes Akliouche y a N’Golo Kanté. Los ajustes buscaban abrir el marcador para Brasil y consolidar la ventaja para Francia.

A los 65 minutos, Francia amplió la ventaja con un gol de Hugo Ekitiké, asistido por Michael Olise, poniendo el marcador 2-0. Brasil respondió con remates de Bremer, Luiz Henrique y Vinícius Júnior, logrando descontar al 78′ con un gol de Bremer tras un centro de Luiz Henrique. El encuentro se volvió más abierto y competitivo en los minutos finales.

El juego se extendió con siete minutos de adición, durante los cuales Brasil intentó empatar sin éxito. Francia supo mantener la ventaja con solidez defensiva y controles en el mediocampo.

El partido concluyó con victoria de los europeos por 2-1, dejando un amistoso lleno de intensidad, cambios tácticos y goles que anticipan la preparación de ambos equipos para próximos compromisos internacionales.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
