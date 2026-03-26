Suecia, con un Gyokeres fenomenal, celebra para mantener vivo el sueño de volver al Mundial

Suecia despertó a Ucrania del sueño de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un gran escaparate para la situación que vive desde la invasión de Rusia, y en las semifinales de la repesca se impuso en el exilio ucraniano en Valencia con un triplete del jugador del Arsenal Viktor Gyökeres que le permitirá disputarse con Polonia un último billete a la cita de este verano. El conjunto sueco, que no había ganado ningún partido en la fase de clasificación y solo había sido capaz de sumar dos empates, cedió la iniciativa y el dominio territorial a Ucrania pero contó con el certero pupilo de Mikel Arteta, por el que este verano los 'gunners' pagaron casi setenta millones y que demostró una vez más su instinto goleador.

El blaugrana estadio del Levante se tiño este jueves casi por completo de azul y amarillo, los colores de Ucrania y también los de Suecia. El Ciutat de València se convirtió en la casa de la selección ucraniana, que juega sus partidos fuera de su país desde que la invasión rusa de hace ahora cuatro años en parte de su territorio dio paso a la guerra que ahora mantienen. Cerca de quince mil ucranianos, muchos residentes en València, pero otros llegados de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, donde viven unos diez mil, y de España, acudieron para acompañar a su equipo en su exilio. También unos tres mil suecos ayudaron a pintar de amarilla el estadio del Levante y fueron, sin duda, los que más disfrutaron. La situación de Ucrania tuvo su reflejo en los prolegómenos del encuentro. Recibió a los jugadores una enorme pancarta sobre el césped con el lema 'Home is waiting' ('Nuestra hogar nos está esperando') y los futbolistas que conformaron el once de Serhiy Rebrov cantaron el himno de su país enfundados cada uno en una bandera azul y amarilla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Empujados por el fervor de los suyos, los 'locales' salieron dispuestos a dominar y lo hicieron, pero fue Suecia la que se adelantó. En su primera llegada, una cabalgada por la izquierda de Benjamin Nygren, Gyökeres remachó a la red su centro desde el segundo palo libre de toda marca.