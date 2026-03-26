Suecia, con un Gyokeres fenomenal, celebra para mantener vivo el sueño de volver al Mundial

El gol no alteró el panorama, de hecho, acrecentó el dominio territorial de Ucrania. Más niveladas estuvieron las ocasiones, una buena por equipo. Estuvo a punto de empatar Olek Zubkov a los veinte minutos con un sutil remate que se paseó por la portería y salió cerca del palo de Nordfeldt, pero también Gudmundsson pudo hacer el 0-2 tras otra carrera por la izquierda y un duro disparo demasiado cruzado.<b>El central sueco del Celta Carl Starfelt </b>entró al terreno de juego poco antes del descanso en sustitución de su lesionado compañero Hieny y nada más reanudarse el choque estuvo cerca de marcar para su equipo en un remate dentro del área. Segundos después fue Gudmundsson el que rozó el tanto pero de nuevo cruzó demasiado.El partido se abrió y el balón del <b>posible 1-1 un remate de Zubkov </b>que detuvo Nordfeldt, acabó pocos segundos después en el área contraria. Gyökeres, mucho más certero, no falló y puso el balón fuera del alcance de Trubin.Ucrania se lanzó a por el empate con un triple cambio pero ni Yaremchuk ni Tsygankov acertaron con sus remates y <b>Gyökeres puso</b> la puntilla. El delantero de 28 años cazó otro balón largo y se plantó ante Trubin, que le derribó. Su compañero Ayari le cedió el lanzamiento y con un durísimo disparo firmó su triplete.El partido estaba sentenciado y pese a sus intentos Ucrania ya solo pudo marcar en el minuto 90 con un cabezazo de Pomarenko. Era demasiado tarde para su sueño. El de Suecia lo alimenta Gyökeres pero deberá refrendarlo ante el Polonia que derrotó 2-1 a Albania.<br /><br /><b>FICHA TÉCNICA<br /><br />1. Ucrania: </b>Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko, Kaliuzhnyi (Hutsulyak, m.60), Tsygankov, Yarmoliuk (Shaparenko, m.84), Sudakov (Ponomarenko, m,77), Zubkov (Ocheretko, m.60) y Vanat (Yaremchuk, m.60).<br /><br /><b>3. Suecia: </b>Nordfeldt, Lagerbielke, Hien (Starfelt, m.37), Lindelöf, Gudmundsson (Svensson, m.77), Johansson, Ayari (Bergvall, m.77), Karlström, Nygren, Elanga (Svanberg, m.93) y Gyökeres.<br /><br /><b>Árbitro: </b>Pinheiro (POR). Mostró tarjeta amarilla a Trubin (m.71) por parte de Ucrania.<br /><br /><b>Goles: </b>0-1, m,6, Gyökeres; 0-2, m.51, Gyökeres; 0-3, m.72, Gyökeres; 1-3, m.90, Ponomarenko.<br /><br /><b>Incidencias: </b>eliminatoria de repesca para el Mundial 2026 disputado ante unos dieciocho mil espectadores en el estadio Ciutat de València al no poder jugar Ucrania sus partidos como local por la guerra con Rusia.