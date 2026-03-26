Repechaje 2026: de la mano de Arda Guler, Turquía los eliminó y este será su último rival camino al Mundial

El ritmo impuesto en el juego y una asistencia medida de Arda Guler que culminó con el gol de Ferdi Kadioglu, dieron a Turquía el triunfo ante Rumanía (1-0) que le sitúa a un paso de la fase final del Mundial 2026. El conjunto otomano que entrena el italiano Vincenzo Montella se jugará el pasaporte al Campeonato del Mundo el próximo martes, ante Kosovo.

Turquía aprovechó su condición de local, su superioridad y el talento de jugadores como el centrocampista del Real Madrid, el atacante del Juventus Kenan Yildiz o el medio del Inter Hakan Calhanoglu, para marcar las diferencias ante un adversario irregular, que jugó a impulsos y que tuvo sus ocasiones en el tramo final, cuando el cuadro anfitrión acusó el cansancio. Rumanía, con el meta del Celta Ionut Radu y el defensa del Rayo Vallecano Andrei Ratiu, se dedicó a contener a Turquía aunque con el marcador en contra y a la desesperada apuró sus opciones para intentar llegar a una fase final de un Mundial que no logra desde Francia 1998. Y eso que Turquía tardó en inquietar a Radu porque el primer tiro a puerta fue de Ianis Hagi. Después llegaron los intentos de Guler, dos seguidos, a la media hora, que inquietaron al cuadro de Mircea Lucescu. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Fue tras el intermedio cuando Turquía encontró el premio a su mejor juego y a su apuesta ofensiva, con un pase largo, al espacio, de Guler, desde casi el medio del campo a Ferdi Kadioglu que hizo bien el desmarque, controló y batió al portero visitante. Un intento de respuesta de Hagi y un tiro al larguero de Yildiz agitaron el encuentro antes de que Guler disparara alto. Pero Rumanía tuvo el empate en el 78, en un saque de esquina en corto, con un centro al primer palo y un balón que quedó muerto y que recogió Nicolai Stanciu para estrellarlo en el palo. Recorrió la línea y se marchó. Fue el empate que no encontró el conjunto de Lucescu. Turquía jugó con el tiempo a favor y selló el triunfo. Está a un paso de regresar a un Mundial veinticuatro años después del tercer lugar que logró en Corea y Japón 2002.