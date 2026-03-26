Repechaje 2026: de la mano de Arda Guler, Turquía los eliminó y este será su último rival camino al Mundial

Fue tras el intermedio cuando Turquía encontró el premio a su mejor juego y a su apuesta ofensiva, con un pase largo, al espacio, de Guler, desde casi el medio del campo a Ferdi Kadioglu que hizo bien el desmarque, controló y batió al portero visitante.Un intento de respuesta de Hagi y un tiro al larguero de Yildiz agitaron el encuentro antes de que Guler disparara alto.Pero Rumanía tuvo el empate en el 78, en un saque de esquina en corto, con un centro al primer palo y un balón que quedó muerto y que recogió Nicolai Stanciu para estrellarlo en el palo. Recorrió la línea y se marchó. Fue el empate que no encontró el conjunto de Lucescu.Turquía jugó con el tiempo a favor y selló el triunfo. Está a un paso de regresar a un Mundial veinticuatro años después del tercer lugar que logró en Corea y Japón 2002.