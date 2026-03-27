Rechazó jugar contra México y USA: la nueva polémica de Romelu Lukaku y el castigo de su club

El jugador, pese a estar convocado con Bélgica, se descartó de los partidos amistosos contra Estados Unidos y México para recuperar su forma física en Bélgica tras un año marcado por las lesiones.

La decisión del belga Romelu Lukaku de permanecer en Bélgica para continuar su preparación física suscitó tensión este viernes con su club, el Nápoles, que no descarta excluirle de la plantilla el próximo partido si no regresa antes del martes.

"Romelu Lukaku no participará en los próximos partidos amistosos de los Diablos Rojos en Estados Unidos contra Estados Unidos y México. Romelu ha optado por concentrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física", comunicó el pasado martes la Federación belga de fútbol.

Sin embargo, el atacante del club partenopeo, exjugador de equipos como el Chelsea, el Inter de Milán o el Roma, entre otros, no ha retomado la preparación con el Nápoles que entrena Antonio Conte, su gran valedor a lo largo de su carrera.

La postura del club, que le había pedido que regresara para colaborar en su recuperación, según adelantaron medios italianos, es que si no vuelve a Nápoles antes del martes, podría quedar fuera de la convocatoria para el partido del lunes 6 frente al Milán.

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El rendimiento de Lukaku se ha visto afectado por varias lesiones a lo largo de la presente temporada. El delantero belga sufrió en agosto de 2025 una lesión muscular de "alto grado" en el recto femoral del muslo izquierdo, que le mantuvo varios meses de baja y le obligó a seguir un proceso de rehabilitación que ya desarrolló en Amberes (Bélgica).

Tras más de dos meses alejado de los terrenos de juego, regresó progresivamente a los entrenamientos a finales de octubre y en diciembre de 2025 volvió a trabajar con el grupo, después de casi cuatro meses fuera.