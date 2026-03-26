¡Todo definido en el Repechaje Intercontinental! Las cuatro selecciones que lucharán por dos boletos al Mundial

Bolivia buscará llegar a una nueva Copa del Mundo tras su última participación en Estados Unidos 94'.

2026-03-26

El repechaje intercontinental de la Copa del Mundo 2026 va aclarando todo el panorama tras los primeros partidos disputados este jueves. Bolivia se impuso con autoridad a Surinam 2-1, mientras que Jamaica eliminó a Nueva Caledonia con un ajustado 1-0. Estos resultados posicionan a los ganadores andino y caribeño ante rivales inéditos en la lucha por los dos cupos restantes al torneo que albergarán USA, Canadá y México.

El primer cruce será entre Iraq y Bolivia, programado para el miércoles 1 de abril de 2026 a las 9:00 p.m. hora de Centroamérica. El partido se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey.

Los iraquíes no pisan un Mundial desde México 1986, donde perdió sus tres partidos. Han pasado 40 años de sequía para los asiáticos, quienes clasificaron tras un sólido tercer lugar en las eliminatorias de la AFC. Bolivia, por su parte, busca repetir la hazaña de Estados Unidos 1994, su última presencia mundialista, donde empató con Corea del Sur, peroperdió contra Alemania y España.

Bailey Cadamarteri anotó el gol de la clasificación de los jamaiquinos.

El segundo duelo enfrentará a la República Democrática del Congo y Jamaica, el mismo martes 31 de marzo a las 3:00 p.m. en el estadio Akron, juego que definirá al primer clasificado vía repechaje. Jamaica llega confiada tras eliminar a una combativa Nueva Caledonia.

La RDC aspira a su primera clasificación bajo ese nombre, aunque ya participó como Zaire en Alemania 1974, donde perdió 9-0 ante Yugoslavia en un partido icónico por la "demostración del balón naranjero" y cayó 3-0 ante Brasil. Jamaica, en cambio, no asiste a un Mundial desde Francia 1998.

