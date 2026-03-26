Dinamarca liquida a Macedonia del Norte en 10 minutos y sueña con ir al Mundial de United 2026

Los normacedonios no tuvieron respuesta. Dinamarca bajó una marcha pensando en el próximo partido. Aun así, más que nada por inercia, hizo otro gol, en un cabezazo de Nørgaard sobre la línea a lo que habría sido un tanto directo de córner de Eriksen.Riemer tuvo hasta tiempo de hacer debutar a Kasper Høgh, el delantero del Bodø-Glimt noruego, una de las sensaciones de la Liga de Campeones de este año. Pero ya no hubo más goles. Tampoco le importó demasiado a la hinchada, que llenó el Parken y se fue llena de moral para la final por lograr el pase al Mundial.<b>- Ficha técnica</b><b>4 - Dinamarca: </b>Hermansen; Bah (Høgsberg, m.81), Nørgaard (Provstgaard, m.86), Nelsson, Mæhle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen (Eriksen, m.73), Højlund (Høgh, m.81) y Damsgaard (Nikolas Nartey, m.86).<b>0 - Macedonia del Norte: </b>Dimitrievski; Stojcevski, Zajkov, Musliu; Churlinov (Miovski, m.64), Elmas, Atanasov (Doriev, m.64), Bardhi, Herrera; Rastoder (Musovski, m.77) y Qamili (Alimi, m.64).Gol: 1-0, m.49: Damsgaard; 2-0, m.58: Isaksen; 3-0, m.59: Isaksen; 4-0, m.75: Nørgaard.Árbitro: Felix Zwayer (ALE). Mostró tarjeta amarilla a Elmas (m.73), Bardhi (m.86) de Macedonia del Norte.Incidencias: encuentro de semifinales de la repesca europea para el Mundial 2026 disputado en el estadio Parken de Copenhague. Antes del partido, se guardó un minuto de silencio por los exseleccionadores daneses Sepp Piontek y Åge Hareide, fallecidos recientemente.