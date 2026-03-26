Dinamarca liquida a Macedonia del Norte en 10 minutos y sueña con ir al Mundial de United 2026

Dinamarca liquidó a Macedonia del Norte en diez minutos en el arranque de la segunda parte para firmar un contundente triunfo por 4-0 que le permitirá jugarse el pase al Mundial dentro de cinco días contra la República Checa o Irlanda.

El partido no le fue tan fácil al equipo de Brian Riemer, que aspira a jugar su tercera Copa del Mundo seguida. No estuvo cómodo en la primera parte, pero la inspiración de Damsgaard y de Isaksen fue suficiente para superar a un rival que, tras encajar un gol, se deshizo como un azucarillo.

Dinamarca arrancaba con media docena de bajas de consideración, sobre todo atrás. Hermansen debutó en la portería por el lesionado Schmeichel, en horas bajas en el Celtic. Y Nørgaard tuvo que abandonar el mediocentro para hacer de defensa.

Le costó a los daneses, algo nerviosos, encontrarle las grietas a los macedonios, que sorprendieron al principio con una presión alta y aguantaron veinte minutos sin demasiados problemas.

El poco peligro que llevaba Dinamarca lo ponía Damsgaard, el más entonado en el ataque. Pero fue desde fuera del área donde más amenazó, en especial, con un tiro de Højbjerg al que Dimitrievski respondió con una buena parada.