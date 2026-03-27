Florian Wirtz comanda victoria alemana ante Suiza en Basilea en un festín de goles

En la segunda parte Alemania siguió fabricando buenas llegadas a punta de combinaciones. <b>Gnabry, Havertz, Leon Goretzka y Wirtz</b> estuvieron cerca del tercero en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Pero del lado suizo también hubo un aviso en un contragolpe peligroso.Finalmente, en el 61 Wirz logró marcar con un remate espectacular al segundo poste desde el vértice exterior del área en el que el balón se coló por la escuadra.El partido parecía liquidado ante todo porque Suiza parecía haber perdido ritmo afectada por los cambios y Alemania parecía controlar el partido. Sin embargo, en el primer remate a puerta suizo de la segunda parte llegó el tercer gol helvético marcado por Joel Monteiro con un disparo desde fuera del área.Pero Wirtz volvió a mostrar que era su noche y marcó el cuarto gol alemán con un remate desde del borde del área a pase en corto de <b>Pascal Gross</b><b>- Ficha técnica:</b><b>3 - Suiza: </b>Kobel; Widmer (Zakaria, m.46), Akanji (Amenda, m.62), Elvedi (Cömert, m.78), Ricardo Rodríguez (Muheim, m.46); Xhaka (Jashari, m.46), Freuler (Sierro, m.78); Ndoye (Aebischer, m.78), Rieder (Sanches, m.62), Vargas (Manzambi, m.46); y Embolo (Monteiro, m.63).<b>4 - Alemania</b>: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka (Stach, m.80), Stiller (Gross, m.80); Sané, (Karl, m.63) Gnabry, Wirtz; y Havertz (Woltemade, m.63).Goles: 1-0, m.17: Ndoye. 1-1, m.26: Tah. 2-1, m.41: Embolo. 2-2, m.45: Gnabry. 2-3, m.61: Wirtz. 3-3, m.79: Monteiro. 3-4, m.86: Wirtz.Árbitro: Christopher Kavanagh (Inglaterra).Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio St. Jakob de Basilea.