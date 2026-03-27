Valverde venga a Alexander-Arnold y Uruguay propina revés a Inglaterra que ya celebraba el amistoso

El lateral Ben White, que dejó fuera de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, se convirtió en héroe y villano para Inglaterra. Marcó el 1-0 para Inglaterra en Wembley, pero minutos después cometió un torpe penalti que Fede Valverde transformó y que otorgó a Uruguay un empate en un partido plano y aburrido que incrementa las dudas de los ingleses a dos meses y medio para el comienzo del Mundial.Los aficionados ingleses se dedicaron durante noventa minutos a lanzar aviones de papel al campo. Tal era su hartazgo ante el juego de su equipo, aburrido, plano y sin riesgos, que su único entretenimiento era la papiroflexia. El gol de Ben White en la recta final, anulado por su propio penalti, incrementa las dudas de la Inglaterra y su unidad B a dos meses del Mundial.