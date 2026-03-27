Neymar deja la respuesta que no le gustará a Carlo Ancelotti y todo Brasil queda en vilo sobre su llamado al Mundial 2026

El delantero Neymar, jugador del Santos y mayor anotador de la selección brasileña, se dijo feliz por haber sido recordado por los hinchas que asistieron a la derrota que Brasil sufrió por 1-2 en el amistoso que disputó con Francia el jueves en la ciudad estadounidense de Foxborough. "Feliz por el cariño", aseguró el exatacante del Barcelona y del PSG, de 34 años, al ser interrogado por el portal deportivo 'De Olho No Peixe' sobre los aficionados que pidieron a los gritos en el Gillette Stadium que se le convoque para la selección que disputará el Mundial de 2026.

"Olé, olé, olá, Neymar, Neymar...", gritó una parte de la afición luego de que Kylian Mbappé (Real Madrid) y Hugo Ekitiké (Liverpool) pusieran a Francia en ventaja en el marcador. La estrella del Santos, que hasta ahora no ha sido convocado ninguna vez por el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, no viste la camisa de la Canarinha desde octubre de 2023, cuando se lesionó en un partido entre Brasil y Uruguay por las eliminatorias mundialistas. Ancelotti ha insistido desde que asumió como técnico de Brasil, en mayo de 2025, que solo convocará a los jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas y que Neymar no lo está. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Interrogado el jueves en la rueda de prensa que concedió después de la derrota si Neymar podría haber sido el diferencial en el partido, el entrenador italiano prefirió referirse a los jugadores que convocó. "Ahora tenemos que hablar sobre los jugadores que están aquí, que jugaron y que lo dejaron todo en la cancha. Ellos dieron la cara, trabajaron mucho y estoy satisfecho", se limitó a decir. El amistoso con Francia del jueves y el que disputará el martes próximo con Croacia son los últimos partidos antes de que Ancelotti anuncie los 26 brasileños que disputarán el Mundial.