Neymar deja la respuesta que no le gustará a Carlo Ancelotti y todo Brasil queda en vilo sobre su llamado al Mundial 2026

"Olé, olé, olá, Neymar, Neymar...", gritó una parte de la afición luego de que Kylian Mbappé (Real Madrid) y Hugo Ekitiké (Liverpool) pusieran a Francia en ventaja en el marcador.La estrella del Santos, que hasta ahora no ha sido convocado ninguna vez por el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, no viste la camisa de la Canarinha desde octubre de 2023, cuando se lesionó en un partido entre Brasil y Uruguay por las eliminatorias mundialistas.Ancelotti ha insistido desde que asumió como técnico de Brasil, en mayo de 2025, que solo convocará a los jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas y que Neymar no lo está.