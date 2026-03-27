España afirma su candidatura al Mundial 2026: el repaso que dio y sin Lamine Yamal que ilusiona a todo un país

España superó con nota el primero de los dos amistosos de la última fecha FIFA antes del Mundial al golear a Serbia por 3-0, en un encuentro muy serio de los pupilos de Luis de la Fuente, que jugaron con mucha autoridad y entre los que destacó el debut de Víctor Muñoz, que marcó un gol y dejó muy buenas sensaciones en los minutos que dispuso.Anunciaba en la previa Luis de la Fuente que este partido ya era parte del Mundial y así lo entendieron también sus jugadores. El técnico presentó un once de partido oficial en el que volvieron Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal, tres jugadores llamados a ser referencias en el combinado español en la cita mundialista de este verano.