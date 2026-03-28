Barcelona ya fue golpeado con Raphinha y ahora Brasil da la noticia que incomoda al Real Madrid con Vinicius

Vini Júnior fue la ausencia más destacada del entrenamiento de este sábado de la Canarinha con vistas al partido amistoso del próximo martes contra Croacia, en Orlando.El exjugador del Flamengo no salió al campo con el resto de sus compañeros y se ejercitó en el gimnasio para después pasar por una sesión de tratamiento.Según el portal Ge, el atacante sintió unas molestias en el muslo, tras el partido del jueves contra Francia, que se impuso 2-1 a los brasileños con goles de Kylian Mbappé (Real Madrid) y Hugo Ekitiké (Liverpool).