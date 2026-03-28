Bélgica no tuvo piedad contra Estados Unidos y Pochettino vuelve a decepcionar a pocos meses del Mundial 2026

Las selecciones de Estados Unidos y Bélgica se enfrentaron en un juego amistoso con la mirada puesta en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy" target="_blank">Mundial 2026</a></b> de junio y julio en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, USA.Bélgica vino de menos a más en el encuentro y arrolló a los dirigidos por el entrenador argentino <b>Mauricio Pochettino</b> con un letal 5-2 que los llena de dudas para la justa donde serán uno de los tres organizadores.