Mundial 2026

Bélgica no tuvo piedad contra Estados Unidos y Pochettino vuelve a decepcionar a pocos meses del Mundial 2026

En el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, USA, se desarrolló el juego.

2026-03-28

Las selecciones de Estados Unidos y Bélgica se enfrentaron en un juego amistoso con la mirada puesta en el Mundial 2026 de junio y julio en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, USA.

Bélgica vino de menos a más en el encuentro y arrolló a los dirigidos por el entrenador argentino Mauricio Pochettino con un letal 5-2 que los llena de dudas para la justa donde serán uno de los tres organizadores.

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Al minuto 39, Weston McKennie abrió el marcador para los locales. Luego Bélgica se soltó, igualó Zeno Debast antes de finalizar la primera parte.

En el complemento llegaron los demás goles de los europeos: Amadou Onana (53), Charles de Ketelaere (59 de penal) y el doblete de Dodi Lukebakio (68 y 82). El estadounidense Patrick Agyemang (89) cerró la cuenta de los goles.

USA volverá a tener otro duelo de alto calibre este martes 31 de marzo cuando enfrente nuevamente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, a su similar de Portugal. Iniciando a las 5 de la tarde, hora de Honduras.

En esa misma fecha, los belgas se medirán contra México como parte de la preparación de ambos y será en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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