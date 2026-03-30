Messi recibe el mensaje directo de Scaloni para el cierre de la Fecha FIFA entre Argentina vs Zambia

El capitán de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy/juega-messi-argentina-su-juego-inedito-hoy-fecha-fifa-sede-horario-amistoso-internacional-HD29912577" target="_blank">selección de Argentina</a></b>, Lionel Messi, será titular en el último amistoso que la Albiceleste disputará en casa previo al Mundial 2026, ante Zambia, mientras que Julián Álvarez y Nico González tendrán descanso, según anunció este lunes el seleccionador de la vigente campeona del mundo, Lionel Scaloni.