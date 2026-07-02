  1. Mundial 2026

¡Escándalo en pleno Mundial: Selección de Egipto se pelea con policía de Estados Unidos

El incidente ocurrió en la ciudad de Dallas, en donde los Faraones jugarán contra Australia este viernes en el Mundial.

¡Escándalo en pleno Mundial: Selección de Egipto se pelea con policía de Estados Unidos
02 de julio de 2026 a las 21:47

La Copa del Mundo sigue dejando sorpresa dentro y fuera de la cancha. Contrario a la calidez que ha mostrado México como anfitrión en el Mundial 2026, en los Estados Unidos siguen los problemas respecto al trato hostil y hasta agresivo de algunos elementos de seguridad. En este caso, por un incidente entre un policía de Dallas y miembros de la Selección de Egipto.

La selección egipcia llegó a Dallas este jueves para enfrentar mañana el partido de Dieciseisavos de Final en contra de Australia, pero hubo un problema con un policía, llegando a los empujones, gritos y tratos intimidantes.

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Señalados frecuentemente en este Mundial por la rudeza e inspecciones excesivas por parte de los elementos de seguridad en la Unión Americana, lo de esta vez entre la policía y la Selección de Egipto ya llegó al terreno físico y todo quedó grabado en video.

Las imágenes muestran a un futbolista de Egipto atendiendo a un niño que le pidió una fotografía en el aeropuerto, con algunos otros miembros del staff del seleccionado cerca de él.

De pronto, un policía estadounidense llega por detrás y se hace de palabras con Ibrahim Hassan, hermano del director técnico de Egipto, Hossam Hassan. Inmediatamente, el uniformado empieza a gritar “para atrás”. A partir de ahí comenzaron los intercambios verbales y empujones entre ambos personajes.

Pocos segundos después llegaron personas de ambos bandos para tratar de controlar la pelea y que no pasara a mayores, pero los insultos y reclamos continuaron a unos metros de distancia, en una grabación que se volvió viral en redes sociales.

Egipto clasificó por primera vez en su historia a la segunda ronda de una Copa del Mundo y tendrá como rival a Australia, con el vencedor coincidiendo en la llave de Argentina para la fase de Octavos de Final.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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