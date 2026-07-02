¡Escándalo en pleno Mundial: Selección de Egipto se pelea con policía de Estados Unidos

La selección egipcia llegó a Dallas este jueves para enfrentar mañana el partido de Dieciseisavos de Final en contra de Australia , pero hubo un problema con un policía, llegando a los empujones, gritos y tratos intimidantes.

La Copa del Mundo sigue dejando sorpresa dentro y fuera de la cancha. Contrario a la calidez que ha mostrado México como anfitrión en el Mundial 2026, en los Estados Unidos siguen los problemas respecto al trato hostil y hasta agresivo de algunos elementos de seguridad. En este caso, por un incidente entre un policía de Dallas y miembros de la Selección de Egipto .

Señalados frecuentemente en este Mundial por la rudeza e inspecciones excesivas por parte de los elementos de seguridad en la Unión Americana, lo de esta vez entre la policía y la Selección de Egipto ya llegó al terreno físico y todo quedó grabado en video.

Las imágenes muestran a un futbolista de Egipto atendiendo a un niño que le pidió una fotografía en el aeropuerto, con algunos otros miembros del staff del seleccionado cerca de él.

De pronto, un policía estadounidense llega por detrás y se hace de palabras con Ibrahim Hassan, hermano del director técnico de Egipto, Hossam Hassan. Inmediatamente, el uniformado empieza a gritar “para atrás”. A partir de ahí comenzaron los intercambios verbales y empujones entre ambos personajes.

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Pocos segundos después llegaron personas de ambos bandos para tratar de controlar la pelea y que no pasara a mayores, pero los insultos y reclamos continuaron a unos metros de distancia, en una grabación que se volvió viral en redes sociales.

Egipto clasificó por primera vez en su historia a la segunda ronda de una Copa del Mundo y tendrá como rival a Australia, con el vencedor coincidiendo en la llave de Argentina para la fase de Octavos de Final.