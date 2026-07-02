Cristiano aclara su futuro tras lo expresado por su hermana: "hablaré con mi familia"

Cristiano Ronaldo vivió una noche para la historia en la copa del Mundo, no sólo por su anotación y ampliar un nuevo récord en su carrera, sino porque Portugal logró el boleto a los octavos de final.

El futbolista se encargó a poner la igualdad, luego que su selección se encontraba abajo en el marcador en este duelo ante los croatas y desde el punto penal estableció el 1-1 momentáneo.

Ante el inicio del partido, su hermano encendió las alarmas sobre su retiro del fútbol tras finalizar la copa del mundo y el jugador fue consultado sobre el tema.

Su futuro: El futuro de Cristiano no es importante ahora mismo. Hablaré... Tendré tiempo, después de ganar o perder, hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión. Ya no tomo decisiones en el fragor del momento, ahora todo se hace con calma. Ahora, se trata de disfrutar del presente.

El partido: Hoy tuvimos que saber sufrir. Para ganar una competición de esta magnitud, hay que saber sufrir. El partido de hoy fue muy interesante para los espectadores. Controlamos bastante bien el juego en la primera parte, la segunda fue más caótica. Ellos marcaron, nos estresamos un poco, pero el punto de inflexión emocional llegó cuando marcamos el penalti. A partir de ahí, el partido fue más fácil. Seguimos teniendo algunas dificultades, pero de eso se trata la competición, y tenemos que seguir adelante.

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Diogo Jota: Es un día especial para nuestro Jota, que está allá arriba iluminándonos. Sabemos que está presente con nosotros y lo lógico era ganar hoy para honrarlo de la mejor manera.

Luka Modric: Sí, me despedí de él. Sigue siendo una leyenda del fútbol, ​​tenemos casi la misma edad. Le tengo mucho respeto a Modric por lo que sigue haciendo en el fútbol.