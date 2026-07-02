EN VIVO: Suiza y Argelia pelean por el último boleto a octavos de esta noche

La selección Suiza enfrentará a Argelia en los Dieciseisavos de Final del Mundial. El Estadio Vancouver albergará este encuentro donde los europeos y los africanos buscarán su pase a Octavos de Final.

Los suizos terminaron en primer lugar de su grupo con sus victorias ante Bosnia y Herzegovina, así como a Canadá, además de un empate contra Qatar. Por su parte, Argelia clasificó como uno de los mejores terceros con una derrota ante Argentina, una victoria ante Jordania y un empate a tres goles en contra de Austria.

