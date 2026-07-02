  1. Mundial 2026

EN VIVO: Suiza y Argelia pelean por el último boleto a octavos de esta noche

Sigue EN VIVO las mejores acciones de este encuentro de Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo entre suizos y austriacos.

EN VIVO: Suiza y Argelia pelean por el último boleto a octavos de esta noche
VS
02 de julio de 2026 a las 19:31

La selección Suiza enfrentará a Argelia en los Dieciseisavos de Final del Mundial. El Estadio Vancouver albergará este encuentro donde los europeos y los africanos buscarán su pase a Octavos de Final.

Los suizos terminaron en primer lugar de su grupo con sus victorias ante Bosnia y Herzegovina, así como a Canadá, además de un empate contra Qatar. Por su parte, Argelia clasificó como uno de los mejores terceros con una derrota ante Argentina, una victoria ante Jordania y un empate a tres goles en contra de Austria.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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