Cristiano Ronaldo amplía su carrera plagada de récord y ahora va por España

El capitán de Portugal jugó contra Croacia en la ronda de 32, a la edad de 41 años y 147 días, convirtiéndose en el jugador de campo más viejo en disputar un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo y Portugal lograron el boleto a los octavos de final tras eliminar a Croacia y el atacante volvió a marcar y amplía su carrera deportiva, donde deja tremenda historia en la Copa del Mundo 2026 , convirtiéndose en el jugador más viejo en participar en un partido de eliminación directa en la historia del torneo.

Se acabó la maldición. Cristiano Ronaldo marcó su primer gol en un partido de eliminación directa en toda la historia de la Copa del Mundo. Sus 10 tantos anteriores llegaron siempre en la fase de grupos. A la undécima, rompe el maleficio.

Además, Cristiano Ronaldo llegó a 11 goles en Mundiales y se mete en el top histórico de los máximos artilleros en los mundiales de fútbol, mismo que es liderado por Leo Messi con 19 dianas.

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Con este tanto marcado, Cristiano también amplió la marca de 11 goles, superando aún más a Eusebio, que tenía nueve, como máximo artillero de Portugal en el Mundial.

Cristiano lidera también el selecto grupo de leyendas: los futbolistas que han marcado en cuatro Mundiales diferentes. Ronaldo, Leo Messi, Perišić, Pelé; Uwe Seeler y Klose.

A los 41 años y 138 días, ha alcanzado también el segundo lugar en el ránking de jugadores más mayores en marcar un gol en la Copa Mundial, sólo por detrás de Roger Milla (42 años y 39 días), por lo que no podrá superar al camerunés en 2026.

El atacante portugués y su Luka Modric lograron también lograron el récord por primera vez en toda la historia del fútbol que se enfrentan dos jugadores con más de 200 internacionalidades con sus selecciones absolutas.

Ronaldo la enfrentar Modric también acumularon la marca que por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo que se enfrentan dos jugadores de campo de más de 40 años.

Ahora, Cristiano Ronaldo y Portugal deberán enfrentar a España, una de las selecciones favoritas en la presente compa del Mundo.