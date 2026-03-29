Francia mete en problemas a Colombia antes del Mundial 2026 y afirma su candidatura ¿Qué pasó con Mbappé?

<br />Tras esa jugada, los suramericanos siguieron atacando e incluso Quintero casi anota un gol olímpico al 83, pero al final eso no pasó y Colombia perdió ante una selección francesa que terminó en la cancha con figuras como Michael Olise y Kylian Mbappé, a quien incluso le anularon un gol por fuera de lugar en la última jugada.- Ficha técnica:1. Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica (m.63, Deiver Machado); Jefferson Lerma, Richard Ríos (m.46, Gustavo Puerta), Jhon Arias (m.46, Carlos Andrés Gómez), James Rodríguez (m.63, Juan Fernando Quintero); Luis Díaz (m.63, Jaminton Campaz) y Luis Suárez (m.46, Jhon Córdoba).Seleccionador: Néstor Lorenzo.3. Francia: Bryce Samba; Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Lucas Digne; Warren Zaire-Emery (m.64, Eduardo Camavinga), N'golo Kanté, Rayan Cherki (m.80, Michael Olise); Maghnes Akliouche (m.64, Randal Kolo Muani), Désiré Doué (m.64, Hugo Ekitike) y Marcus Thuram (m.80, Kylian Mbappé).Entrenador: Didier Deschamps.Goles: 0-1, m.29: Désiré Doué. 0-2, m.41: Marcus Thuram. 0-3, m.55: Desiré Doué. 1-3, m.77: Jaminton Campaz.Árbitro: el estadounidense Víctor Rivas. Amonestó a Marcus Thuram, Désiré Doué, Gustavo Puerta y Eduardo Camavinga.Incidencias: partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 jugado en el Northwest Stadium, de Maryland, en cercanías de Washington.