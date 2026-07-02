  1. Mundial 2026

Cristiano vs Yamal: ¿Cuándo y dónde juegan Portugal y España el partidazo de octavos?

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su legado con Portugal. Anotó uno de los goles del triunfo 2-1 sobre Croacia y ahora se verá las caras con España en octavos de final

Cristiano vs Yamal: ¿Cuándo y dónde juegan Portugal y España el partidazo de octavos?

Cristiano Ronaldo se verá las caras con España liderada por Lamine Yamal en los octavos de final de la Copa del Mundo.

 Foto: EFE
02 de julio de 2026 a las 18:47

Cristiano Ronaldo cumplió. Anotó el penal para empatar el partido de Portugal contra Croacia y Goncalo Ramos marcó el gol del triunfo tras sustituirlo para llevarse el triunfo 2-1 y sentenciar su pase a octavos de final.

El delantero portugués se mordía las uñas porque el árbitro no pitaba el final después del polémico gol de último minuto que le anularon a los croatas. Ahora se verán las caras contra España, sí, la España liderada por Lamine Yamal.

Gonçalo Ramos y el VAR salvan a Portugal y CR7 para clasificar a octavos de final

El duelo entre portugueses y españoles será el próximo lunes 6 de julio a la 1:00 pm, hora de Honduras, en el majestuoso estadio de los Vaqueros de la NFL. Será choque de trenes que puede significar revancha para los portugueses.

Cristiano Ronaldo (c) de Portugal disputa el balón con Dominik Livakovic (d) de Croacia, en un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Croacia en el estadio BMO en Toronto (Canadá).

Cristiano Ronaldo (c) de Portugal disputa el balón con Dominik Livakovic (d) de Croacia, en un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Croacia en el estadio BMO en Toronto (Canadá).

(Bienvenido Velasco / EFE)

Se vuelven a ver las caras Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, los dos símbolos de cada Selección que estarán mano a mano como hace dos años en la Eurocopa de Alemania en 2024. Allí empataron y en lanzamientos de penal avanzaron los españoles.

Cristiano Ronaldo tendrá una oportunidad más para seguir ampliando su récord de goles ya que llegó a tres dianas en la competencia, la mitad de los que suman Leo Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia. El duelo marcará, además, un duelo más donde veremos a Cristiano Ronaldo ya que anunció su adiós.

El portugués se retirará de la Selección Nacional de Portugal, pues su hermana, reveló en la televisión de su país que después de este Mundial, no volveremos a ver a Ronaldo en las canchas. Dependen de España para que la magia del goleador histórico del fútbol mundial siga vigente meciendo las redes.

UN DUELO PARA NO PERDÉRSELO

Ya están definidos seis de los ocho cruces de octavos: Canadá enfrentará a Marruecos, Brasil a Noruega, Paraguay ante Francia, Estados Unidos vs Bélgica, México vs Inglaterra y el reciente entre España y Portugal.

La jornada de dieciseisavos de final se cierran este viernes con tres partidazos donde veremos los últimos dos cruces donde Argentina buscará estar entre los mejores 16 cuando se enfrente a Cabo Verde.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias