Cristiano vs Yamal: ¿Cuándo y dónde juegan Portugal y España el partidazo de octavos?

Cristiano Ronaldo cumplió. Anotó el penal para empatar el partido de Portugal contra Croacia y Goncalo Ramos marcó el gol del triunfo tras sustituirlo para llevarse el triunfo 2-1 y sentenciar su pase a octavos de final. El delantero portugués se mordía las uñas porque el árbitro no pitaba el final después del polémico gol de último minuto que le anularon a los croatas. Ahora se verán las caras contra España, sí, la España liderada por Lamine Yamal.

El duelo entre portugueses y españoles será el próximo lunes 6 de julio a la 1:00 pm, hora de Honduras, en el majestuoso estadio de los Vaqueros de la NFL. Será choque de trenes que puede significar revancha para los portugueses.

Se vuelven a ver las caras Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, los dos símbolos de cada Selección que estarán mano a mano como hace dos años en la Eurocopa de Alemania en 2024. Allí empataron y en lanzamientos de penal avanzaron los españoles. Cristiano Ronaldo tendrá una oportunidad más para seguir ampliando su récord de goles ya que llegó a tres dianas en la competencia, la mitad de los que suman Leo Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia. El duelo marcará, además, un duelo más donde veremos a Cristiano Ronaldo ya que anunció su adiós. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El portugués se retirará de la Selección Nacional de Portugal, pues su hermana, reveló en la televisión de su país que después de este Mundial, no volveremos a ver a Ronaldo en las canchas. Dependen de España para que la magia del goleador histórico del fútbol mundial siga vigente meciendo las redes.

¡Portugal avanza en un partido memorable! 🇵🇹#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 3, 2026

UN DUELO PARA NO PERDÉRSELO