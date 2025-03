Raphinha señala al próximo fénomeno del fútbol después de Messi y Cristiano: "Tiene todo para ser el mejor"

Raphinha ha dado mucho de qué hablar luego de la entrevista que realizó con Romário. El brasileño no solo lanzó dardos a Argentina, si no que también dio a conocer quién será el próximo fenómeno del fútbol en su parecer.

“Es normal que se me pase por la cabeza (la posibilidad de ganar el premio), si lo digo no mentiré” , confesó sobre la chance de ser el mejor del mundo.



El extremo del Barcelona le respondió a Raphinha sobre si uno de ellos debe ganar el Balón de Oro a final de temporada.

"No hablamos de eso. Si ganamos los títulos que tenemos en mente, uno de nosotros ganará. Sea quien sea, estoy muy contento; siempre le digo que su fichaje ha sido increíble y que lo está pasando genial. El Balón de Oro no me preocupa", argumentó Yamal.